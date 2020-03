Am Sonnabend steht für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel das erste Geisterspiel bei Jahn Regensburg an. Am Mittwoch startete die Vorbereitung mit einem öffentlichen Training - doch das wird es in der Form nun vorerst nicht mehr geben. Der Klub greift zu Maßnahmen, um die Corona-Gefahr einzudämmen.