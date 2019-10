Kiel

Meffert hatte am Freitagabend beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum einen Schlag aufs Knie bekommen und musste am Montag mit dem Training aussetzen. Mühling lag am Sonnabend erkrankt flach, konnte zum Wochenbeginn aber zumindest wieder einsteigen. "Wir müssen schauen, wie er die Belastung verträgt", sagte Werner, der nach seiner Premiere als offizieller Cheftrainer jetzt vor seinem Pokal-Einstand steht.

Werner mahnte aber, die vermeintliche Pflichtaufgabe in Ostwestfalen beim SC Verl (Mi., 18.30 Uhr, im KN-Liveticker) nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die aktuell sehr erfolgreich ist", sagte er über den Tabellenführer der Regionalliga West, "und so spielen sie auch."

Trotzdem zeigte sich Werner optimistisch, den Einzug ins Achtelfinale bei seriöser Herangehensweise der Störche zu schaffen: "Wenn wir von der Konzentration und der Einstellung her zu 100 Prozent da sind, wird es für Verl schwer, uns zu schlagen."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.