Dienstag zweiter Test bei Holstein Kiel

Liefert auch der zweite Abstrich keine positiven Befunde, besteht bei den Störchen die Hoffnung, in den kommenden Tagen ins Mannschaftstraining einzusteigen.

Nach dem Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga ( DFL) sind zwei negative Testergebnisse Voraussetzung, um in den regulären Trainingsbetrieb zurückkehren zu können. Bislang absolvieren die Störche mit einer Sondergenehmigung des Kieler Gesundheitsamtes kontaktloses Training in Kleingruppen mit bis zu sieben Personen. Nach einem trainingsfreien Montag, der für die Profis mit individueller Arbeit in den eigenen vier Wänden „versüßt“ wurde, wird auch heute und in den kommenden Tagen zunächst in dieser Konstellation weiter trainiert.

Ob und wann die KSV wieder ins echte Mannschaftstraining einsteigen kann, liegt in der Hand der Behörden. Man bereite sich darauf vor, nach einem negativen zweiten Testlauf in absehbarer Zeit grünes Licht zu bekommen, teilte der Klub mit. Konzepte für die verschiedenen möglichen Szenarios erarbeiten die Verantwortlichen um Teammanager Jan Uphues bereits seit Beginn der Corona-Pandemie.

Am Mittwoch kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Länder zu ihrer nächsten Telefonkonferenz zusammen. Dann soll eine Entscheidung fallen, ob Erste und Zweite Bundesliga den Spielbetrieb mit Geisterspielen wieder aufnehmen dürfen.

