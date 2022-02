Gehen dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel im letzten Saisondrittel die Kräfte aus? In Hannover kassierten die Störche am Freitagabend die zweite 0:2-Niederlage in Folge. Am Sonntag könnte der Vorsprung auf Relegationsrang 16 auf drei Punkte zusammenschrumpfen.