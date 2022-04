Inside-Kolumne: Wie Thiago seinem Mentor Guardiola wehtun kann

„Thiago oder nix!“, so hat es Pep Guardiola bekanntlich verfügt, als er 2013 sein Amt beim FC Bayern antrat. Sein neuer Klub erfüllte die Forderung und verpflichtete den spanischen Mittelfeldspieler, den Guardiola zuvor beim FC Barcelona großgezogen hatte. Wenn der Trainer jetzt, fast neun Jahre später, an Thiago Alcántara denkt, dürfte er keine Gefühle der Zuneigung verspüren, sondern Sorge. Denn die Mitstreiter aus Barcelona- und Bayern-Tagen sind Konkurrenten geworden. Guardiola will mit Manchester City englischer Meister und Champions-League-Sieger werden. Thiago kann das mit dem FC Liverpool verhindern.

Mehr noch: Jürgen Klopps Mannschaft hat die Chance auf historische vier Titel in einer Saison. Sie hat schon den Ligapokal gewonnen und steht im Finale des FA-Cups, nach einem 3:2 über Manchester City, auch dank eines starken Thiago. In der Premier League dürfte das Duell zwischen den beiden Klubs um die Meisterschaft „down to the wire“ gehen, wie die Engländer sagen, also bis zur letzten Sekunde. In der Champions League könnten sich „Reds“ und „Skyblues“ im Endspiel treffen.

Thiago ist eine von Liverpools Säulen beim Angriff auf das „Quadruple“, den nie zuvor erreichten Trophäenvierklang. 19 Monate ist es her, dass er unter großem medialen Aufsehen aus München nach England wechselte, doch erst jetzt ist er so richtig angekommen. Er befindet sich in der besten Form seit seinem Umzug an die Anfield Road und war zuletzt der überragende Mann beim 4:0 gegen jene bemitleidenswerten Fußballer, die in den Trikots von Rekordmeister Manchester United steckten.

Welchen Wert Thiago für Liverpool hat, macht eine Zahl deutlich – 13. Die Mannschaft gewann 13 der 14 Premier-League-Spiele, bei denen der Spanier in dieser Saison in der Startelf stand. Die 14. Partie war das wilde 2:2 vor zwei Wochen gegen Manchester City. Mit Guardiolas einstigem Lieblingsschüler ist Liverpool praktisch unschlagbar. Für niemanden ist das eine schlechtere Nachricht als für Guardiola selbst.

Thiago ist endlich frei von Verletzungen

Es wirkt wie ein Widerspruch zu der These des spektakulär erstarkten Thiago, dass sich seine aktuellen Werte nicht besonders von denen der vergangenen Saison unterscheiden. Bei Pässen pro Spiel und Passgenauigkeit ist nur eine minimale Verbesserung zu erkennen, bei Ballkontakten pro Spiel hat Thiago sich sogar verschlechtert. Was anders ist in dieser Saison, ist dass er in einer Liverpool-Mannschaft in Idealbesetzung spielt, nicht in der zusammengeflickten Behelfs-Elf, die Klopp 2020/2021 wegen einer epochalen Verletzungskrise in der Abwehr aufbieten musste. Außerdem ist Thiago selbst endlich mal frei von Verletzungen und kommt aktuell konstant zum Einsatz.

„Die Zahl der ‚Wow!‘-Momente ist scharf gestiegen“, so formulierte es kürzlich „The Athletic“. Klopp preist Thiago als „das komplette Packet“. Mit seiner Passsicherheit und seinen Genialitätsblitzen gibt der Spanier dem vorher vor allem mit defensiven Aufgaben betrauten Liverpool-Mittelfeld eine kreative Komponente. Er unterstützt die stürmenden Außenverteidiger Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold dabei, das Spiel zu gestalten und den Angriff in Szene zu setzen. Der Zeitpunkt für seinen Aufschwung könnte nicht besser sein. Statt „Thiago oder nix!“ könnte es für Guardiola und Manchester City am Ende der Saison heißen: Nix – wegen Thiago

