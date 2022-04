Liverpool

Virgil Van Dijk ist „calm as you like“, so ruhig, wie man es sich nur wünschen kann. Trent Alexander-Arnold ist „the Scouser in our team“, der einzige Einheimische in der internationalen Startruppe des FC Liverpool. Mohamed Salah ist, natürlich: „the Egyptian king“, der König aus Ägypten. So singen es die Fans bei den Spielen an der Anfield Road. Sie sind bekannt für ihre Kreativität bei den Liedern, die sie traditionell für ihre Helden komponieren. Der wichtigste Mann des Klubs, Trainer Jürgen Klopp, hatte lange keinen eigenen Gesang. Doch das hat sich gerade geändert. Neuerdings intoniert die Liverpool-Gemeinde: „I’m so glad that Jürgen is a red“. Man ist so froh, dass der Deutsche ein Roter ist.

Die Erweiterung des Repertoires kommt passend, denn Klopp wird die Liverpool-Farben noch länger repräsentieren als gedacht. Überraschend hat er seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Dabei hatte er eigentlich geplant, nach dem ursprünglichen Ende seines Arbeitspapiers 2024 eine Pause einzulegen. Dass die Zusammenarbeit weitergeht, ist nur logisch für beide Seiten. Klopp und Liverpool bilden eine perfekte Symbiose.

Liverpool-Fans sprechen Jürgen Klopp heilig

Für den Verein ist es ein Segen, dass der Trainer noch länger bleibt. Klopp hat seit seiner Ankunft vor sechseinhalb Jahren ein Gesamtkunstwerk an der Anfield Road geschaffen und den Klub möglicherweise größer gemacht, als er jemals war. Den Champions-League-Sieg 2019 und die Meisterschaft 2020 hat er Liverpool schon beschert. In dieser Saison ist Historisches möglich, nämlich das „Quadruple“ aus Ligapokal, FA-Cup, dem Titel in der Premier League und der Königsklasse. Die Mannschaft spielt Fußball nach den Idealvorstellungen des Trainers, die Fans haben in ihm einen Heiligen gefunden wie einst in dem legendären Bill Shankly. Klopp wird verehrt wie alle Beatles zusammen.

Aus Klopps Sicht ist es nachvollziehbar, dass er seine Zukunftsplanung überdacht hat. Kein anderer Arbeitgeber kann ihm bieten, was er an der Anfield Road hat. Er arbeitet in der spektakulärsten Liga überhaupt, hat eine tiefe emotionale Bindung zu Stadt und Verein und betreut eine Weltklasse-Mannschaft, die sich immer weiterentwickelt. Mit der Verpflichtung von Spielern wie Diogo Jota, Luis Díaz, Ibrahima Konaté oder dem beim 2:0 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Villarreal überragenden Thiago Alcântara hat der Klub bewiesen, dass er Klopp bei der Evolution des Teams unterstützt und bereit ist, viel Geld dafür auszugeben.

Das aktuelle Liverpool-Team steht an der Schwelle zur Unsterblichkeit

In der vergangenen Saison wirkte es, als wäre der Trainer in Liverpool am Ende. Die Titelverteidigung in der Premier League scheiterte spektakulär. Eine epische Verletzungskrise und die Stille im Stadion wegen der Corona-Pandemie setzten dem Verein zu. Dass Liverpool im Frühjahr 2022 an der Schwelle zur Unsterblichkeit steht, ist ein Zeichen dafür, dass die Ära Klopp immer weitere, unerwartete Höhepunkte produzieren kann. Der Energiespeicher des Trainers ist offensichtlich wieder aufgeladen. Es wäre ein Jammer, wenn er nicht versuchen würde, den Rausch an der Anfield Road so lange auszuleben wie möglich.

Von Hendrik Buchheister/RND