Kritik an Ibiza-Trip des FC Bayern: Der Geniestreich des Felix Magath

Wenn ich Sie frage, welche Trainer die größten Taktiknerds sind, wen würden Sie nennen? Guardiola? Tuchel? Nagelsmann? Einen Mann jedenfalls bestimmt nicht: Felix Magath. Doch damit würden Sie, pardon, leider falsch liegen.

Magath steht ja im Ruf, ein harter Hund zu sein, der seine Spieler quält und auf eigens dafür aufgeschüttete Hügel scheucht. Der Spieler zu Gesprächen einlädt, nur um sie zu demütigen.

Es gibt die herrliche Anekdote, dass er in seiner Zeit als Bayern-Trainer Lukas Podolski zu sich gebeten haben soll, um dann, als Podolski vor ihm saß, minutenlang nur im Tee zu rühren – und schließlich zu sagen: „Sie laufen falsch.“ Das war alles, danach war das Gespräch beendet. Kurzum: Magath gilt als Quälix, aber nicht als Taktikfuchs.

Seit dem Wochenende muss man dieses Bild aber stark überdenken. Denn: Magath hat einen brillanten, taktischen Plan erdacht, an dessen Ende der Klassenerhalt der Hertha stehen wird. Dessen Kern war es, eine Debatte über die Professionalität der Spieler des FC Bayern München anzuzetteln. Als ich seine Aussagen las, musste ich schmunzeln. Magath erweckte ja den Eindruck, als würde er sich über die Lustlos-Bayern und deren Partytrip nach Ibiza ärgern.

In Wahrheit wusste er, dass ihm gar nichts Besseres hätte passieren können. Denn nach all der Aufregung, die Magath clever befeuerte, ist klar: Die Bayern stehen derart unter Druck, ihre professionelle Einstellung nachzuweisen, dass sie gar nicht anders können, als Stuttgart am Sonntag aus dem Stadion zu schießen. Und damit die Hertha zu retten (egal, wie sie selbst am Samstag spielt).

Ich bin sicher: Genau so wird es kommen, der magathsche Matchplan wird aufgehen. Er scheint ein viel besserer Taktiker zu sein, als viele denken.

Von Jochen Breyer/RND