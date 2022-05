Es ist keine zweieinhalb Monate her, da erklärte Tom Brady am 1. Februar seine Football-Karriere für beendet. Er wolle künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen, ließ der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers wissen. Und wer konnte ihm diesen Wunsch verdenken? Seit der Jahrtausendwende hatte er sich in der Knochenmühle National Football League (NFL) behauptet.

Mehr noch: Er hatte die Liga geprägt wie kein anderer. Er hatte sie mitunter dominiert. Und er verabschiedete sich nun als erster Profi der NFL-Geschichte, der sogar zwei Hände brauchte, um seine sieben Super-Bowl-Ringe tragen zu können. Familie statt Football – das klang nach 22 Jahren, zehn Super Bowls und sieben Meisterschaften nur allzu logisch. Und vor allem verdient.

Doch nur 40 Tage später folgte der Rücktritt vom Rücktritt. Ihm sei klar geworden, dass sein Platz immer noch auf dem Football-Feld sei und nicht auf den Rängen, begründete der 44-Jährige, der in Tampa noch einen Vertrag für die kommende Saison hat.

Doch egal, ob er dann 2023 endgültig abtritt oder vielleicht sogar noch einige weitere Jahre dranhängt, Brady wird auch nach seinem Karriereende seinem Sport eng verbunden bleiben – als Experte beim TV-Sender Fox Sports. Brady werde „eine brillante und mitreißende TV-Karriere“ haben, meinte Fox-Geschäftsführer Lachlan Murdoch. Wann er sie beginne, nun, das liege einzig und allein an ihm, so Murdoch weiter. Brady selbst gab keinerlei Indizien, wann er den Beruf wechseln werde. Er schrieb lediglich auf Twitter, dass er „erfreut“ sei, aber „mit den Buccaneers noch einiges zu Ende zu bringen“ habe.

Brady bekommt 375 Millionen Dollar für seinen TV-Job

Die Entscheidung zur Kommentatorenkarriere kommt überraschend. Brady hat zwar seit vielen Jahren abseits des Football-Feldes seinen Namen zur Marke gemacht. Doch hinter dem Kürzel „TB12″, das sich aus seinen Initialen sowie seiner Rückennummer ergibt, stecken besondere Trainingsmethoden und Ernährungsprodukte.

Medial gesehen gilt Brady eher als lieb, nett, artig. Man könnte ihn sogar als etwas langweilig bezeichnen. Die introvertierte Art mag an seinen 20 Jahren bei den New England Patriots liegen. Wer so lange unter dem stets grimmigen und die Pressetermine eher als Zeitverschwendung ansehenden Trainer Bill Belichick arbeitet, hat es perfektioniert, zwar alle Fragen zu beantworten, aber eben trotzdem nicht viel zu sagen.

Brady soll dem Vernehmen nach bei Fox Sports in zehn Jahren 375 Millionen Dollar bekommen. Soviel hat er in seiner gesamten NFL-Karriere nicht verdient. Er war ja ohnehin nie derjenige, der mehr wollte, sondern immer eher der, der sich unter Wert verkaufte. Der zwar nicht gerade für wenig Geld spielte – sein Durchschnittsgehalt in 22 Jahren beträgt 13,7 Millionen Dollar –, der aber dennoch auf viele Millionen verzichtete, damit die Patriots somit finanziell flexibel blieben und in andere Profis und Positionen investieren konnten. Sechs Super-Bowl-Siege geben ihm recht.

Ein Aaron Rodgers beispielsweise hat in seinen bisherigen 17 NFL-Jahren im Schnitt 15,5 Millionen Dollar bekommen. Der Quarterback hat gerade bei den Green Bay Packers verlängert und wird in den kommenden drei Spielzeiten im Schnitt 50 Millionen Dollar pro Jahr kassieren. Finanziell ist er in einer ganz anderen Liga als Brady. Sportlich hingegen lautet die Bilanz: Rodgers ein Super-Bowl-Ring, Brady sieben.

TV-Experte Brady: „Wird das funktionieren“?

Es mag komisch klingen, dass Kommentator Brady künftig deutlich mehr verdienen wird, als es Quarterback Brady selbst in seinen besten Jahren möglich gewesen ist. In einem Berufszweig, den er nicht kennt. Der komplett neu für ihn ist – und so ganz anders als das, was er bislang so meisterlich gemacht hat. Dennoch wird er weitaus besser entlohnt, als alle anderen.

Bislang galt der TV-Kontrakt von Tony Romo als das Nonplusultra. Der langjährige Quarterback der Dallas Cowboys unterzeichnete im Februar 2020 bei CBS einen Zehn-Jahres-Vertrag für 180 Millionen Dollar. Troy Aikman, der die Cowboys in den Neunzigern zu drei Super-Bowl-Titeln geführt hatte, verdient in fünf Jahren bei ESPN 90 Millionen Dollar.

Der ehemalige Quarterback hatte 2001 als NFL-Experte bei Fox begonnen – allerdings als Nummer zwei. Bereits ein Jahr später war er zum führenden Fachmann aufgestiegen. Newcomer Brady hingegen braucht sich nicht anzustellen. Er wird sofort auf die schillerndste Bühne gehievt und ins grellste Scheinwerferlicht gestellt. An die Seite von Kevin Burkhardt, dem neuen Topmann bei Fox Sports.

Glamourpaar im Rampenlicht: Tom Brady ist mit Topmodel Gisele Bündchen verheiratet.

Das Onlineportal The Athletic schrieb von einem „erstaunlichen Schritt“, und fragte auch: „Wird das funktionieren?“ Brady werde zu Beginn eine „gewaltige Zugnummer“ sein, heißt es in der Tageszeitung „Boston Globe“. Fans seien neugierig, würden wissen wollen, „wie sich der erfolgreichste und wohl bekannteste NFL-Spieler aller Zeiten“ so anstelle.

Natürlich hat dieser Thomas Edward Patrick Brady einen unfassbaren Reichtum an Football-Fachwissen. Er kennt die Laufwege der Baltimore-Ravens-Verteidigung ebenso auswendig wie die Offensivoptionen der Seattle Seahawks. Aber kann er, wie ein Tony Romo, bereits vor dem Spielzug exakt vorhersagen, was gleich kommen wird? Kann er die Zuschauer quasi an die Hand und mit aufs Spielfeld nehmen? Ein Bastian Schweinsteiger hat schließlich als Fußballer auch alles gewonnen. Dennoch ist die Kritik an ihm als ARD-Experte immer lauter geworden.

Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie ernst es Brady eigentlich im Februar mit seinem Rücktritt meinte? Wird er als Familienmensch richtig glücklich – oder eben doch nur in seinem NFL-Kosmos? Die Antwort kennt nur er, Tom Brady, der Noch-NFL-Quarterback und baldige NFL-Kommentator.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Heiko Oldörp/RND