In diesem Jahr neu auf sieben Etappen aufgestockt, ist der erste Halt der Hunter-Cup-Serie das Turnier der Reitgemeinschaft Augustenhof e.V. in Hassmoor/Höbek. Es folgen weitere sechs Stationen als Qualifikationen für das große Finale im Herbst in Negernbötel, anlässlich des Nordic-Jumping-Events.

Die erste Etappe beginnt am Sonntag

Am Sonntag, den 8. Mai, fällt der Startschuss zum Cup: Bereits rund 45 Teilnehmer pro Prüfung haben sich einen Platz für die jeweils beginnende Punktewertung beider Klassen gesichert. Auf der Reitanlage Augustenhof ertönt um 9.30 Uhr die Glocke für den ersten Ritt in diesem Jahr – einer 85er-Hunterklasse. Die 95er-Starter messen sich direkt im Anschluss ab 11.30 Uhr. Den Richtern präsentieren sich im Parcours Reiter des Jahrgangs 2001 und älter, die den Turniersport als Amateure betreiben und in keiner Springprüfung der Klasse L und oder höher auf der entsprechenden Veranstaltung teilnehmen.

Alle Etappen im Überblick:

7. und 8. Mai: Augustenhof Hassmoor/Höbek; 20. bis 22. Mai: Kleinsolt; 11. und 12. Juni: Dithmarsiapark Albersdorf; 22. bis 24. Juli: Süderbrarup-Güderott; 5. bis 7. August: Schwentinental; 26. bis 28. August: Schülp, Am Moltkestein; 9. bis 11. September: Looper Holz; Im Herbst: Finale Negernbötel Nordic Jumping events