Veranstalter: Reit- u. Fahrverein Ahrensbök u.Umg

Veranstaltungsort: Norre-Alslev-Ring, 23623 Ahrensbök

Nennungsschluss: 20.02.2020

In Prfg. 3 werden max. 35, in Prfg. 1,2,4-8,10,11 jeweils max. 45 Nennungen angenommen.

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Florian Chr. Auer

Am Bakersberg 19, 24211 Falkendorf

Tel.: 0172/9620235 ab 19.00 Uhr

Fax.: 03212/1309506

E-Mail: meldestelle@vmm-is.de

Vorläufige ZE

Sa. vorm.: 5,10,11; nachm.: 4,6,7

So. vorm.: 1,8,9,12; nachm.: 2,3,13

Veröffentlichung der Zeiteinteilung nur über www.nennung-online.de, www.rufv-ahrensboek.de u. www.vmm-is.de. Es erfolgt kein Postversand.

Halle: 20x58 m, Vorbereitungsplatz: 17x55 m Halle

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

LP gem. LPO u. WB gem. WBO: v. RV d. RB Ostholstein, Lübeck u. 10 Gastreiter

Je Pferd/Pony max. 2 Starts am Tag erlaubt.

Startplatzbeschränkungen entfallen f. Stamm-Mitgl. d. Veranstalters.

Teilnehmer an WB gem.WBO müssen Stamm-Mitgl. in einem RV sein.

