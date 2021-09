Burg/Fehmarn, PLS vom 15. bis 17. 10. 2021 – LP,WB

Veranstalter: Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

Veranstaltungsort: 23769 Burg/Fehmarn

Nennungsschluss: 07.10.2021

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Marte Eichner

St.-Jürgen-Str. 15, 23769 Fehmarn OT Burg

E-Mail: marte.eichner@online.de

Internet: www.reiten-auf-fehmarn.de

Ansprechpartner: H.Köhlbrandt

Tel. 04371/3807 od. 0171/5107314, Fax: 04371/864759

E-Mail: hinrich-uta-koehlbrandt@t-online.de

Vorläufige ZE

Fr. vorm.: 4; nachm.: 5,9,11

Sa. vorm.: 1,2,3; nachm.: 12,13,14,18,19

So. vorm.: 6,7,8; nachm.: 10,15,16,17

Veröffentlichung der Zeiteinteilung unter www.nennung-online.de und www.reiten-auf-fehmarn.de und wird nicht verschickt.

Halle: 20x60 m, Vorbereitungsplatz: 25x65 m Außen, Späne/Sand

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

Teilnahmeberechtigt: LP gem. LPO 1-11: v. RV d. LV SH u. 20 Gastreiter

WB gem.WBO 12-19: v. RV d. RB Ostholstein u. 20 Gastreiter

Manuelle WBO-Nennungen können ab sofort per Mail an mich geschickt werden (marte.eichner@online.de).

Einsätze (+ 1,- € LK-Abgabe je Startplatz) für gemailte oder per Post geschickte Nennungen müssen bis Nennschluss (7.10.) auf das angegebene Konto überwiesen werden.

ACHTUNG: Voraussichtlich geht das Turnier am Donnerstag, dem 16. Oktober, bei NeOn online.



Zum Download oder Drucken finden Sie hier das WBO-Nennungsformular:

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: