Hornsmühlen, PLS vom 2. bis 3. 7. 2022 – LP,WB

Veranstalter: Ostholst. RV Malente-Eutin e.V.

Ausrichter: Vielseitigkeitsverein Hornsmühlen/Nehmten e.V. u. Isabella u. Axel Behmann, Gerd Hamann

Veranstaltungsort: Mühlenweg, 23823 Hornsmühlen

Nennungsschluss: 09.06.2022

Es werden in Prfg. 1+3 jeweils max. 90, in Prfg. 2+4 jew. max. 70 Nennungen angenommen.

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Florian Chr. Auer

Am Bakersberg 19, 24211 Falkendorf

Tel. 0172/9620235 (ab 19.00 Uhr)

Fax 03212/1309506

E-Mail: meldestelle@vmm-is.de

Vorläufige ZE

Sa. vorm.: 1; nachm.: 2

So. vorm.: 3; nachm.: 4,5

Veröffentlichung d. Zeiteinteilung unter www.nennungonline.de u. www.vmm-is.de, kein Postversand

WB 5 wird in Abhängigkeit vom Nenngergebnis auf Samstag vorverlegt.

Richter: J.Mönckemeyer, E.Schless-Störtenbecker, K.-Th.Theise, I.Malgadey

Geländeparcourschef: Fried Schwien

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

LP gem. LPO 1-4 v. RV d.BRD

WB gem. WBO 5 v. RV d. LV SH,HH

Teilnehmer an WB gem.WBO müssen Stamm-Mitgl. in einem RV sein.

In Prfg. 1+2 sind je Teilnehmer je Prfg. 3 und in Prfg. 3+4 sind je Teilnehmer je Prfg. 2 Startplätze erlaubt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: