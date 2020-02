Die Inter Farm Handels GmbH mit Ihrer Marke CHAMP richtet 2020 die 12. Champ-Mannschafts-Trophy aus.

Je Verein sind max. 2 Mannschaften zugelassen. Je Mannschaft können 6 Reiter benannt werden, die Stamm-Mitglied in dem Verein sind, max. 2 Reiter der LK 3 Springen. Für die jeweilige Prüfung sind max. 4 Reiter, davon max. 1 Reiter der LK 3 mit Pferden, die nicht bis Nennungsschluss des jeweiligen Turniers in Springen M** platziert wurden.

Alle Mannschafts-Springen sind in der Kl. A** als Zwei-Phasen-Springen mit folgender Abweichung ausgeschrieben: In der 2. Phase sind alle Teilnehmer startberechtigt. Für die Platzierung zählen die Strafpunkte aus Phase 1 und 2, sowie die Zeit aus Phase 2.

Das Finale findet vom 6. bis 9. 8. 2020 in Behrendorf statt.

Die gesamte Mannschaft muss bis zum 14.04.2020 vor dem Turnier in Kropp bei Thomas Stahl genannt werden (sonst kann keine Wertung vorgenommen werden) und bis zum Finale so zusammen starten.

1. Qualifikation: 24.04. - 26.04.2020 in Kropp

2. Qualifikation: 01.05. - 03.05.2020 in Schönberg

3. Qualifikation: 12.06. - 14.06.2020 in Rendsburg – Nord-Ost-Pferd

4. Qualifikation: 03.07. - 05.07.2020 in Waabs-Langholz

5. Qualifikation: 31.07. - 02.08.2020 in Felmerholz

6. Finale: 06.08. - 09.08.2020 in Behrendorf

Punktvergabe:

1. - 5. Qualifikation und im Finale: Der Sieger erhält 25 Punkte, der 2. erhält 23 Punkte, der 3. erhält 22 Punkte usw. Ausgeschiedene Mannschaften erhalten 1 Punkt für die Teilnahme und nicht gestartete Mannschaften erhalten in den Qualifikationen und im Finale keine Punkte.

Bei Punktgleichheit zählt das bessere Ergebnis aus dem Finale.

Ergebnisse unter: www.kn-online.de/Sport/Reitsport oder auf Facebook.

Die Finalsieger erhalten neben dem Wanderpokal auch einen Sonderehrenpreis. Für die Finalplatzierten gibt es noch einen Sondergeldpreis: Sieger = 400,00 €, 2. Platz = 300,00 €, 3. Platz = 200,00 € und 4. Platz = 100,00 €.

Wenn möglich, möchten wir je Mannschaft ein Lied (Hymne) haben. Wenn die Ansager mitspielen, soll diese Hymne auf jeder Station während des Starts der jeweiligen Mannschaft gespielt werden. Den Titel des Liedes bitte mit dem Vereinsnamen auf Facebook in der Champ-Mannschafts-Gruppe mitteilen.

Anmeldung und Rückfragen an:

Thomas Stahl

Am Bokholt 3, 24251 Osdorf

Tel./Fax 04346/3540, Mobil 0174/5774529

E-Mail: stahl.osdorf@freenet.de

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: