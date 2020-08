Lübeck-Wulfsdorf, PLS vom 11. bis 13. 9. 2020 - LP,WB

Veranstalter: Reitsportverein Lübeck-Wulfsdorf eV

Veranstaltungsort: Blasfeld 16, 23560 Lübeck-Wulsdorf

Nennungsschluss: 02.09.2020

In Prfg. 3-12 werden jeweils max. 48 Nennungen angenommen.

Anzeige

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Florian Chr. Auer

Am Bakersberg 19, 24211 Falkendorf

Tel. 0172/9620235 ab 19.00 Uhr

Fax 03212/1309506

E-Mail: meldestelle@vmm-is.de

Weitere KN+ Artikel

Vorläufige ZE

Fr. nachm.: 1,6

Sa. vorm.: 5; nachm.: 3,4,7

So. vorm.: 8,9,10; nachm.: 2,11,12

Halle: 20x40 m, Viereck: 20x40 m Sand, Platz: 65x120 m

Gras, Vorbereitungsplatz: Sand/Gras

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

LPO-LP/WBO-WB 1-4: v. RV d. RB Lübeck u. d. RV Badendorf, Bad Schwartau, Borstorf, Böbs, Malente-Eutin, Ahrensbök, Klempau, Moorgarten, Neuengörs, Ratzeburg, Schwarzenbek, Süseler Baum, Zarpen, Havekost, Gr.Grönau, Eckhorst, Duvensee, Hamberge, Fehmarn,

Ahrensburg-Ahrensfelde u. 20 persönl. eingeladene Gastreiter.

Teilnehmer an WB gem. WBO - WB 1+2+4 müssen Stamm-Mitgl. in einem RV sein.

LP gem. LPO 5-12: v. RV d. RB Lübeck, Ostholstein, Segeberg-NMS, Stormarn, Hzgt. Lauenburg u. 10 Gastreiter

In WBO- u. LPO-Prfg. je Pf./Po. max. 2 Starts pro Tag, ausgen. Stamm-Mitgl. d. Veranstalters

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: