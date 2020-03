Gem. der aktuellen Verfügung des Kreis-OH vom 15.03.2020, aktuell gültig bis einschließlich 19.04.2020:

+"Sämtliche öffentliche Veranstaltungen werden untersagt. Ausnahmen können für Demonstrationen zugelassen werden.

Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Daseinsvorsorge und oder der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie z.B. Wochenmärkte.

Veranstaltungen sind nicht die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr oder der Aufenthalt an einer Arbeitsstätte."

Hinweis zur Rückerstattung der Nenngelder:

● alle FN-NeOn Nennungen werden in Kürze storniert, somit erfolgt keine Abbuchung der Beträge.

● Für die manuellen WBO-Nennungen erfolgt die Aufbereitung und Rückabwicklung in Kürze.

Die Rückzahlung erfolgt in Abhängigkeit des Zahlungseingangs:

Bar => Scheck (sofern keine Bankverbindung benannt wurde)

Überweisung => Rücküberweisung

PayPal => Rückerstattung