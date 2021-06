Süseler Baum/Eutin – Reiterpark Max Habel, PLS vom 7. bis 8. 8. 2021 – LP

Veranstalter: PSFV Süseler Baum e.V.

Turnierleitung: Hanna Huppelsberg-Zwöck, Tel. 0152/22864697

Veranstaltungsort: Bujendorfer Weg, 23701 Eutin und Meinsdorfer Weg 125a, 23701 Eutin

Nennungsschluss: 15.07.2021

Es werden in Prfg. 1-2 jeweils max. 95 Nennungen angenommen.

Turnierverwaltung / WBO-Nennungen:

Florian Chr. Auer

Am Bakersberg 19, 24211 Falkendorf

Tel. 0172/9620235

Fax 03212/1309506

E-Mail: meldestelle@vmm-is.de

Vorläufige Zeiteinteilung:

Sa. vorm.: 1 (Dre+Spr in Eutin); nachm.: 2 (Dre+Spr in Eutin)

So. vorm.: 1 (Gelände in Süsel); nachm.: 2 (Gelände in Süsel)

Veröffentlichung d. Zeiteinteilung unter www.nennungonline.de u. www.vmm-is.de, kein Postversand

Teilnahmeberechtigt:

Zugelassen sind Stamm-Mitglieder

LPO-LP 1,2: v. RV d. LV SH,HH,MV,Hannover u. 20 Gastreiter

In allen Prfg. je Teilnehmer max.2 Startplätze erlaubt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: