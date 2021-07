Aukrug

Wer von arabischen Pferden hört, denkt oft an nervöse, temperamentvolle Pferde aus der Wüste. Dass das so nicht stimmt, davon konnte man sich am vergangenen Wochenende auf dem Heidkatenhof in Aukrug ein Bild machen. Dort wurde das in diesem Jahr deutschlandweit einzige Turnier für arabische Pferde veranstaltet. „Reine Araber-Veranstaltungen sind immer entspannt. Zuschauer, die nicht aus der Szene sind, denken kaum, dass diese Pferde so ruhig sein können und auch vom Körperbau her für den Turniersport geeignet sind“, erklärt Silke Schwertfeger vom Veranstaltungsteam.

„Menschenbezogen, leistungsbereit und für alle Schandtaten zu haben“

Zugelassen waren Pferde, die einen arabischen Blutanteil von mindestens 12,5 Prozent haben. An den Start gegangen waren neben Shagya-Arabern, Anglo-Araber, Vollblutaraber, Arabisches Partbret, sowie Trakehner und Deutsche Reitponys.

Das Herz der Veranstalterinnen vom Heidkatenhof schlägt indes ganz für den Shagya-Araber. „Diese Pferde sind unheimlich menschenbezogen, leistungsbereit und für alle Schandtaten zu haben. Sie sind gute Familienpferde. Wenn man die gut behandelt, kann man mit ihnen eigentlich alles machen“, so Schwertfeger.

Shagya-Araber hatten großen Einfluss auf die deutsche Sportpferdezucht

„Trotz der geringen Population hatten sie einen großen Einfluss auf die deutsche Sportpferdezucht. Viele erfolgreiche Warmblüter im Sport heute haben Shayga-Araber im Pedigree drin, das ist in Vergessenheit geraten“, ergänzt Solveig Söding. „Diese über 200 Jahre alte Kulturpferderasse ist den wenigsten noch bekannt und arabische Pferde ohnehin mit vielen Vorurteilen behaftet.“ Um diese aus dem Weg zu räumen, wurde im vergangenen Jahr der „Verein zur Förderung des Shagya-Arabers im klassischen Turniersport“ gegründet, mit den drei Vorsitzenden Ina-Charlotte Seehrich, Silke Schwertfeger und Solveig Söding.

Wegen Corona 2020: Online-Turnier statt Präsenzveranstaltungen

Danach sollte direkt ein Turnier folgen, mit internationaler Beteiligung. „Leider machte Corona uns einen Strich durch die Rechnung“, erzählt Söding. Geritten wurde trotzdem, über die Online-Plattform Equileague, auf der Videos der einzelnen Ritte hochgeladen und bewertet wurden.

Ein Problem blieb: „Man muss diese Pferde zeigen, um den Charme zu erkennen“, weiß Schwertfeger. Messen und Veranstaltungen, auf denen sie ihre Shagya-Araber vorstellen konnten, gab es nicht.

Charlotte Driesen gewann mit ihrem Trakehner Bergprinz das L-Springen in Aukrug. Quelle: Tara Gottmann

Nun folgte die Turnierpremiere vor Ort. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus der Nähe, sondern auch aus Hessen, Dänemark und den Niederlanden. Am Sonnabend waren Dressurprüfungen und zwei Springen ausgeschrieben, der Sonntag bot ausschließlich Springprüfungen. Die Hauptprüfung am Sonntag war ein L-Springen. Hier siegte Charlotte Driesen (RSV Gut Höbek) mit ihrem Trakehner Bergprinz.

Sonderpreise des Aukruger Turniers Beste Shagya-Araber-Stute: Roxana Bester ShA-Wallach/Hengst: Bahrain von Ludwigsburg Bestes arabisches Sportpferd: Bahrain von Ludwigsburg Bester Teilnehmer/beste Teilnehmerin U18: Pauline Hartmann (RG Emkendorf-Hexenkroog)

Als bestes arabische Pferd des Wochenendes wurde der auf dem Heidkatenhof beheimatete Bahrain von Ludwigsburg ausgezeichnet, der von Ina-Charlotte Seehrich in vier A- und einem L-Springen vorgestellt wurde. Davon konnte er eine Prüfung gewinnen und war in den anderen platziert. „Das ist für den kein Problem. Arabische Pferde sind konditionell besser davor als andere Pferderassen, deshalb gehen sie auch im Distanzsport“, erklärt Seehrich. Der Deckhengst wird sonst bis zur Klasse M vorgestellt.

