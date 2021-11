Kiel

In der Hallensaison sind die Reitturniere im Norden rar gesät. Aus diesem Grund entschied der Reitverein Hof Heitholm, ein Hallenspringturnier zu veranstalten. Doch dabei soll es nicht bleiben. Während der zweitägigen Veranstaltung wurde bereits Werbung für fünf weitere Turniere gemacht, bis April jeweils eins pro Monat. „Wir wollen mit den Turnieren insbesondere die Amateure ansprechen“, erklärt Parcourschef Thomas Stahl. „Die Berufsreiter haben genug Turniere über den Winter, für die Amateurreiter wird wenig geboten. Der Bedarf ist da.“ So kamen bereits einige Reiter auf ihn zu, um sich weitere Prüfungen zu wünschen. „Das Feedback auf das erste Turnier an diesem Wochenende war durchweg positiv“, so Stahl. Nun müsse geschaut werden, wie sich diese Winterevents entwickeln und wie das Prüfungsangebot der weiteren Turniere angepasst werden.

An diesem ersten Turnierwochenende angeboten wurden Springprüfungen von Klasse A* bis M*, dazu kamen zwei Springprüfungen mit Geländehindernissen auf E- und A-Niveau sowie zwei Hunter-Springprüfungen mit 85 sowie 95 Zentimeter hohen Sprüngen, bei denen Reiter ab 21 Jahren startberechtigt sind.

„Ein mit viel Liebe organisiertes Turnier mit guten Bedingungen für Pferd und Reiter.“

In einer Stilspringprüfung der Klasse M* am Sonnabend zeigten Michael Clausen (RV Waabs-Langholz) und Conrad die schönste Runde, die mit einer Wertnote von 7,8 und dem Sieg belohnt wurde. Auf Platz zwei mit einer 7,5 sprangen Johanna Boysen (RV Kiel-Mielkendorf) und ihre Urte. „Das war unsere erste M-Platzierung. Es war immer mein Traum, einmal mit meinem Pferd M-platziert zu sein und jetzt haben wir das erreicht“, freute sich die Studentin. Über das Turnier sagt sie: „Ein mit viel Liebe organisiertes Turnier mit guten Bedingungen für Pferd und Reiter.“

Die schwerste Prüfung der Veranstaltung war ein M*-Springen am Sonntagnachmittag. In diesem Springen gelang Katharina Wolff (Ostholsteinischer RV Malente Eutin) mit ihrer Schimmelstute Biscaya die schnellere von lediglich zwei fehlerfreien Runden. In 58,34 Sekunden verwiesen sie Frank Werner (RV Lütjenburg-Mühlenfeld) und Sympatico auf Rang zwei, die 58,78 Sekunden benötigten. Zuvor hatten Werner und sein Schimmelwallach bereits die Springprüfung der Klasse L gewonnen

Grund zum Feiern hatte auch Christoph Wulf vom Reitverein Rossgarten: Der Schillsdorfer platzierte sich mit seiner Stute L’acorada in einer Springprüfung der Klasse L auf dem zweiten Platz. „Das war jetzt unsere 200. gemeinsame Platzierung. Ich glaube, das schaffen nicht so viele Amateurreiter mit einem Pferd“, freute sich Wulf.