Elmshorn

Den Auftakt zum Nord Länder Cup Elmshorn 2020 gab es bereits im November 2018, zu dem der Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein e.V. als Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster insbesondere die Jugendlichen Reiter eingeladen hatte. Jetzt bei der zweiten Auflage des Nord Länder Cups Elmshorn sind die Prüfungen ebenfalls nach Leistungs-Niveau gestaffelt.

Es gibt für die Turnieranfänger Schnupper-Springen der Kl. E + A und mit der HS Jugend-Challenge sind Ponyreiter bis 16 Jahren in der Kl. A und die Umsteiger aufs Pferd – Reiter bis 18 Jahren – im L-Niveau unterwegs. Hierfür haben sich bei vier Prüfungen in diesem Jahr insgesamt 14 Reiter aus Schleswig-Holstein qualifiziert. Auf M-Niveau wetteifern die Junioren und die Jungen Reiter in Springen der Kl. M + S. Parcourschef Jörg Griese wird gemeinsam mit Volker Wolf, Parcourschef aus Westfalen, den Teilnehmern wieder entsprechende Anforderungen und Aufgaben stellen.

Was wäre der Reitsport ohne die Züchter? Immer mehr Züchter sind auch Eigentümer ihrer Pferde, sie züchten die Sportpferde und bilden sie aus. Für sie ist die HS- Züchter/Eigentümer Challenge ausgeschrieben mit einem M** + S*-Springen mit Stechen.

Der Nord Länder Cup Elmshorn 2020 - ein Springturnier mit Spannung, Sport und Gastlichkeit für Zuschauer und Teilnehmer .

Ausschreibungen, Berichte und weitere Informationen auf www.holsteiner-schaufenster.de.