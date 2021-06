Elmshorn

Das Holsteiner Schaufenster war mit der ersten Qualifikation HS-PJF Gast bei den Holsteiner Pferdetagen und es waren beste Voraussetzungen für die Ponyreiter, die am Samstagmorgen die Einlaufprüfung – Pony-Stilspringen Kl. A absolvierten.

Von 31 Nennungen gingen 24 Paare an den Start und zeigten überzeugende Leistungen. Maja Krempien (RV Concordia a.d. Miele) und Pony Dirano konnten das Richtergremium, Tapken und Koolmann aus Weser/Ems, überzeugen und siegten mit der Wertnote 8,4 vor Laura Manukian (RuFV Nutteln) – Ranglistenbeste der Holsteiner Jugendförderung Pony 2019 – (WN 8,2) und Lilian Zoe Rehm-Voss Ostermorriger RFV) (WN 8,1).

In der HS-Qualifikationsprüfung, Pony-Springen Kl. A** mit Stechen (1,05 m Höhe und Breite) sind von den 28 eingegangenen Nennungen 21 Paare gestartet und es gab 8 Nullfehlerritte, die somit ins Stechen kamen. Das Stechen war rasant, spannend und eindrucksvoll, denn die 1. Stechteilnehmerin, Lilian Zoe Rehm-Voss, legte mit Solea einen fehlerfreien Ritt in einer Superzeit von 0/28,96 vor. Laura Manukian mit Laudatio Con Dia kamen mit 0/29,80 Sekunden sehr nach an die Zeit und belegten damit Platz zwei, gefolgt von der Siegerin der Einlaufprüfung, Maja Krempien mit Dirano in 0/31,86.

Tjark Nagel als Beobachter stellte etwas erstaunt fest „ ich habe nicht gewusst, dass es in Schleswig-Holstein so viele gute Ponyreiter gibt“.

Weitere Termine im Überblick

Reitturnier Süderbrarup 16. - 18. Juli 2021

Reitturnier Langstedt-Bollingstedt 03. - 05. September 2021

Hinweis

HS Nord-Cup Elmshorn 2022 14. - 16. Januar 2022