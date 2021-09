Langstedt-Bollingstedt

Maja Krempien ist Gesamtsiegerin Holsteiner Schaufenster Pony- Jugendförderung (HS-PJF) 2021 und Sönke Schmidt holt sich den Titel Holsteiner Schaufenster Züchterpreis beim Reitturnier in Langstedt-Bollingstedt (03. - 05.09.2021).

Maja Krempien (RV Concordia a.d.Miele) und ihr Pony Dirano haben mit einer konstanten Leistung die Serie HS-PJF siegreich abgeschlossen – Platz 3 bei den Holsteiner Pferdetagen Elmshorn (11.-13. Mai) – Platz 2 beim Reitturnier in Süderbrarup (16.-18. Juli) – Platz 2 beim Reitturnier in Langstedt-Bollingstedt (03.-05.09.) und führen im HS-Ranking mit 41 Punkten gefolgt von Leni Hansen und Laura Manukian beide mit 37 Punkten auf Rang zwei.

Siegerin der Final-Qualifikation – Pony-Springen KL. A** m. St. – wurde Lilian Zoe Rehm-Voß (Ostermooringer RFV) mit Pony Solea nach Stechen in 0/36,04 und Maja mit ihrem Pony Dirano auf Platz zwei in 0/38,55 gefolgt von Laura Manukian (RuFV Nutteln) mit Laudatio Con Dia WE in 0/39,22.

Die Einlaufprüfung am Samstag – Pony-Stilspringen Kl. A*- konnte Mathilde Roskothen (Mittelangler RV Satrup) mit einem Doppelsieg für sich entscheiden; mit Pony Wagria Cassino erhielt sie die Wertnote 8,3 und mit Pony Pelle die Wertnote 8,2 und dicht gefolgt von Maja Krempien und Dirano (WN 8,1).

Nun stehen die 14 besten Reiter des Rankings HS-PJF fest, die damit Startplätze beim HS Nord-Cup Elmshorn (14.-16.01.2022) und Lehrgang haben.

In der Final-Qualifikation für den Holsteiner Schaufenster Züchterpreis am Sonntag – Springen Kl. S mit Siegerrunde – gingen 18 Paare an den Start. Peter Marcussen als Züchter von PM Curtis – 10-jähriger Holsteiner Wallach von Clarimo/Cardino mit Reiter Stefan Jensen in 0/36,60 – war Sieger dieser Prüfung. Platz 2 belegte Frauke Bahnsen, Züchterin von Colombo – 11-jähriger Holsteiner Wallach von Cachas/Clearway mit Reiter Peter Jakob Thomsen (0/38,55) und Platz 3 hat Sönke Schmidt, Züchter von Caleya – 8-jährige Holsteiner Stute von Clarimo/Calando IV mit Reiterin Nora Schmidt (0/38,74).

Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2021 Gesamtsieger ist Sönke Schmidt Züchter von Caleya, 8-jährige Holsteiner Stute von Clarimo/Calando IV und Reiterin Nora Schmidt.

Tochter Nora brachte schon in Süderbrarup durch ihren Sieg den Vater an die Spitze des Rankings HS Züchterpreis und der dritte Platz in Langstedt-Bollingstedt bedeutet nun: Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2021 und Eintrag auf dem Wanderehrenpreis des Fördervereins zu den Siegern der Vorjahre.

2021 • Sönke Schmidt, Züchter von Caleya (Clarimo/Calando IV)

2019 • Frauke Bahnsen, Züchterin von Colombo (Cachas/Clearway)

2018 • Uwe Jacobs, Züchter von Connor + Alexander Jahr, Züchter von Lenett

2017 • Angela Jansen, Züchter von Cadeau du Ciel

2016 • Hobe Magens, Züchter von Carraldo

2015 • Uwe Jacobs, Züchter von Connor

2014 • Rita Siebke-Baasch, Züchterin von Cazaro und Carosso

2013 • Stall Moorhof, Züchter von Quite Right

Das Reitturnier Langstedt-Bollingstedt wurde in diesem Jahr letztmalig veranstaltet – dies ist ein weiterer Abschied von der ländlichen Reiterei und für Akteure wie Zuschauer ein Verlust.

Nächstes Turnier

HS Nord-Cup Elmshorn 14. – 16. Januar 2022

Weitere Ergebnisse des Turniers in Lngstedt-Bollingstedt finden Sie hier.