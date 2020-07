Angesetzt waren dieses Jahr vier Qualifikationsprüfungen der landesweit beliebten Jugend-förderung des Holsteiner Schaufensters für talentierte Pony-Springreiter - mit dem großen HS Nord-Cup vom 15. bis 17. Januar 2021 in Elmshorn als Höhepunkt. Der Corona-bedingte Shutdown traf jedoch auch den Reitsport mit aller Härte. Die besten jugendlichen Springrei-ter Schleswig-Holsteins und ihre Ponys haben nun leider keine Möglichkeit für eine Qualifikationsprüfung, auch das Reitturnier Langstedt-Bollingstedt wurde nun abgesagt.

Das auf der Internetseite des Fördervereins geführte Ranking als aktueller Leistungsstand kann dieses Jahr nicht geboten werden, was Dietrich Lindenau sehr bedauert. „Aufgrund des Ausfalls an Turnieren müssen wir leider darauf verzichten“, sagt der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes SH e.V. „Die Grundlage für die Startplätze der Ponyreiter beim HS Nord-Cup Elmshorn 2021 vom 15. bis 17. Januar in der Fritz-Thiedemann-Halle ist das Ranking HS-PJF 2019.“ Somit werden die besten jugendlichen Ponyreiter mit den besten Ponyreiter der Landesverbände Bremen, Weser-Ems, Niedersachsen, Mecklen-burg-Vorpommern und Südjütland-Dänemark in den Wettbewerb treten.

Anzeige

Für den Förderverein als Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster steht fest: Zucht und Sport gehören zusammen. Der Verein etablierte mit dem HS Züchterpreis eine Kommunika-tionsebene, um den Austausch zwischen Reitern und Züchtern voranzutreiben. Corona-bedingt finden auch diese Prüfungen nicht statt, doch sind die Züchter/Eigentümer-Springen beim HS Nord-Cup Elmshorn 2021 eingeplant.