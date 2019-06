Klein Flottbek

Ein besonderes Erlebnis wird es für die Jugend sein, im Derbypark zu reiten, wo Wochen zuvor die Routiniers des Reitsports angetreten sind und Lasse Lüneburg das Blaue Band von Hamburg errungen hat.

Die ersten Punkte im Ranking wurden bereits bei der HS-Challenge in Kirchhorst (11.+12. Mai) vergeben. Die jungen Reiter werden sich nun weitere Punkte in den Rankings Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) und Holsteiner Schaufenster Jugendförderung (HS-JF) für ihre Leistungen sichern - allen voran Vivien Beil ( RV Aukrug) mit Pony Norbert in der HS-PJF Prüfung Pony-Springen Kl. A** mit Stechen und Franziska Stanke (RV Lütjenburg-Mühlenfeld) mit GK Las Vegas im Zwei-Phasen-Springen Kl. L. Sie werden alles daran setzen, ihren Vorsprung ausbauen.

Die frischgebackene Kreismeisterin und Vorjahres-Gesamtsiegerin Lotta Gellhorn (RSV Hüttener Berge) wird mit Pony GVK Richthofen bei der HS-PJF antreten und sich mit Vivien im sportlichen Wettbewerb messen. Am Freitag, den 14. Juni können sich die Reiter im Einlaufspringen - Pony-Stilspringen Kl. A - schon einmal auf den Platz und Hindernisse einstimmen, um dann im Pony-Springen Kl. A** mit Stechen auf Sieg zu reiten für weitere Punkte im Ranking und damit auf die Teilnahme am Lehrgang bei Evi Bengtsson und dem Länder Jugend-Championat Elmshorn hinarbeiten.

Samstag können sich dann die Reiter der HS-JF den Derbyplatz genauer ansehen und sich im Stilspringen Kl. L als Einlaufprüfung erproben. Am Sonntag ist dann mit der Zwei-Phasen Springprüfung Kl. L die Qualifikation, bei der es nicht nur um den Sieg der Prüfung, sondern ebenfalls wie bei den Reitern der HS-PJF um weitere Punkte im Ranking geht, damit die Teilnahme beim Lehrgang und Länder Jugend-Championat Elmshorn gesichert ist. Franziska ist mit 16 Punkten im Ranking HS-JF in Führung und hat mit Lena Hansen ( RV Breitenburg) und Nane Clausen (RuFV Oesterl. Karrhade/ Medelby) - 14 bzw. 13 Punkte im Ranking - starke Konkurrenz um den Titel Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster 2019.