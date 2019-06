Klein Flottbek

Weitere Punkte wurden für die zweite Qualifikation in den Rankings Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) und Holsteiner Schaufenster Jugendförderung (HS-JF) vergeben. Beim Amateurturnier Kl. Flottbek starteten am Freitag 15 Paare in der Einlaufprüfung - Pony-Stilspringen Kl. A* - und konnten sich mit dem weltbekannten Turnierplatz - Derbypark Kl. Flottbek - vertraut machen. Die Richterjury, Christian Schlicht und Jacqueline Grobosch, bewerteten den Ritt von Sophie Wille (RV AN der Talmühle-Havekost)mit ihrem Pony Bella Musica mit 8,4; dies bedeutete die Siegerschleife für Sophie. Mit der Wertnote 8,2 kam Liev Silja Ströh (RG Augustenhof) mit Pony Libelle auf Platz zwei vor Mika Matthias Sternberg (Allg. RV Ahrenlohe) mit Just Perfect (WN 7,8).

Dieses „Warm-Up“ hatte Mika Matthias dann in der Qualifikationsprüfung - Zwei-Phasen Pony-Springen Kl. A** - für sich nutzen können; er siegte mit seinem zweiten Pony Magic Memory (17/33,49 i.d. 2. Phase) vor Marvin Thomsen ( RV Obere Arlau) mit Petit Dechantee (4/40,53 i.d.1.Phase) und Lara Manukian (RuFV Nutteln) mit Laudatio Con Dia WE (6/58,07 i.d. 1. Phase).

Am Sonntag traten die Reiter mit ihren Pferden für weitere Punkte für das Ranking HS-JF an. Auch für sie war zum „Eingewöhnen“ bereits am Samstag das Stil-Springen Kl. L durchgeführt, das Janea Siewertsen (Ostermooringer RFV) mit einem hervorragenden Ritt mit ihrer 11-jährigen Holsteiner Stute Atlantis mit der Wertnote 9,0 für sich entschied. Auch Berenike Lucius (Gestüt Heidberg) absolvierte den Parcours mit Clintera beeindruckend und bekam dafür die Wertnote 8,8 vor Anna Klein ( PSV Friedrichshulde) und Quotan (WN 8,4).

Die zweite Qualifikation Holsteiner Schaufenster Jugendförderung war wie bei den Ponys ein Zwei-Phasen-Springen, hier der Kl. L. Parcourschef Jörg Griese hatte als besondere Aufgabe für die Reiterjugend den großzügigen Derbyplatz mit Hindernissen so gestaltet, dass weite Galoppstrecken zu absolvieren waren. Pia Harder (RuFV Nutteln) und ihr 15 -jähriger Hol-steiner Wallach Courbet nutzten dies für sich und blieben in beiden Phasen fehlerfrei in der Bestzeit von 35,90 Sekunden und setzen sich somit an die Spitze vor Nane Clausen (RuFV Oesterl. Karrhade/ Medelby) mit Clintera (0/37,91) und Cathleen Lisette Lottis (RV Am Bils-bek) mit Lavinia (0/41,70).

Beim Ranking HS-PJF ist nun Ferdinand Schäfer mit 21 Punkten in der Pool-Position vor Lau-ra Manukian (20 Punkte) und Sophie Wille (19 Punkte). Bei der HS-JF ist Nane Clausen auf Rang eins im Ranking mit 27 Punkten vor Jan Michel Lienau (21 Punkte) und Marie Franziska Stanke (21 Punkte).

Beim Westküstenturnier Marne vom 5. bis 7. Juli können die Reiter mit ihren Sportpartnern weitere Punkte für ihre Leistungen bekommen, um sich die Teilnahme an den Lehrgängen bei Evi Bengtsson und Startplätze beim Länder Jugend-Championat Elmshorn zu sichern.