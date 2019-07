Marne

Die Reiterjugend wetteifert um weitere Punkte für die Rankings. Ferdinand Schäfer (Ha-senthaler RV Geesthacht) steht mit 21 Punkten auf Rang eins bei der Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) vor Laura Manukian (20 Punkte) und Sophie Wille (19 Punkte) und das Ranking Holsteiner Schaufenster Jugendförderung (HS-J) führt Nane Clausen (RuFV Oesterl. Karrhade/ Medelby) zurzeit mit 27 Punkten an vor Jan Michel Lienau (22 Punkte) und Franziska Marie Stanke (21 Punkte) nach den beiden Qualifikationen in Kirchhorst und Kl. Flottbek.

Die Ponyreiter gehen in Marne am Sonntag an den Start - wie gewohnt mit dem Pony-Stilspringen Kl. A* als Einlaufprüfung und dann beim Pony-Springen Kl. A** mit Stechen geht es wieder um gute Ergebnisse für das Ranking.

Bei der Holsteiner Schaufenster Jugendförderung (HS-JF) stehen für die Reiter bis 18 Jahren mit ihren Pferden ein Stil-Springen Kl. L als Einlaufprüfung und das L-Springen mit Stechen auf dem Programm.

Für die Züchter Holsteiner Pferde geht es nach der ersten Qualifikation Holsteiner Schaufen-ster Züchterpreis in Wedel nun in Marne auch um weitere Punkte im Springen Kl. S* mit Ste-chen. Züchter Peter Ziebell hatte für Chairman - 14 jähriger Holsteiner Wallach (Ca-sall/Lacapo) mit Reiter Simon Heineke (RFV Stall Moorhof) - die Höchstpunktzahl bekommen und ist auf dem ersten Rang im Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis.

Die Zeiteinteilung vom Westküstenturnier finden Sie hier.