Elmshorn

Teilnehmer aus Schleswig-Holstein und insbesondere aus Weser-Ems und Südjütland/ Dänemark kommen vom 17. bis 19. Januar 2020 zum Reitsport-Event im Norden in die Fritz-Thiedemann-Halle nach Elmshorn.

Mit dem Nennungsergebnis – 200 Reiter und 500 Nennungen – sind die Organisatoren um Dietrich Lindenau – Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein e.V. als Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster äußerst zufrieden.

Von den Teilnehmern sind 38 Reiter, die in den Vorjahren bereits an den Prüfungen der Holsteiner Schaufenster Jugendförderung teilgenommen haben. So gehen die Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung: Laura Manukian (2019), Lotta Gellhorn (2018), Thore Stieper (2017) und die Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster Jugendförderung: Nane Clausen (2019), Anne Sophie Wenzel (2018) und Madita Bruhn (2017) an den Start. Und Pony Streicher, der schon mit Luisa Westphal (Gesamtsieger 2013) viele Erfolge hatte, ist nun mit der jüngeren Schwester Charlotte erfolgreich im Parcours. HS-Talente gilt es beim Schnupperspringen der Klasse E + A zu entdecken. Youngsters, die erste Turnierluft schnuppern werden, gehen an den Start. Bei der HS Jugend-Challenge sind Springen Klasse A für Ponyreiter bis 16 Jahren und Springen der Klasse L für die Umsteiger aufs Pferd – Reiter bis 18 Jahren. Für diese Prüfungen haben sich bei vier Turnieren im Vorjahr die Reiter der HS Rankings aus Schleswig-Holstein qualifiziert. Die Junioren und die Jungen Reiter werden dann in Springen der Klasse M + Kl. S wetteifern.

Die HS Züchter/Eigentümer-Challenge mit Springprüfungen von Klasse M** – S* ist den Züchtern vorbehalten, die auch Eigentümer ihrer Pferde sind. Damit soll die Bedeutung von Sport + Zucht heraus gestellt werden. Der Wanderehrenpreis der Dithmarscher für den siegereichen Züchter der HS Züchter/Eigentümer-Challenge unterstreicht diese Verdienste.

Nord-Cup Elmshorn 2020 – das Reitsport-Event im Norden – bietet Spannung, Sport und Gastlichkeit.

Ergebnisse, Fotos, Berichte und weitere Informationen auf www.holsteiner-schaufenster.de.