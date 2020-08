Ascheffel

Lotta und GVK Richthofen sind ein Leistungsteam, das zusammengewachsen ist. Sie haben nun die Chance bekommen, bei der DJM Riesenbeck einen besonderen Erfolg zu erringen.

Ihre Erfolge sprechen für sich – sie ist die erfolgreichste Ponyreiterin in Schleswig-Holstein. Im Ranking der Junioren in SH (Reiter bis 18 Jahren mit Ponys und Pferden) steht sie mit 1.350 RLP an 26. Stelle. Diese Punkte hat sie als 14-jährige Reiterin ausschließlich mit Ponys errungen. Jetzt erfolgte die Berufung in den SH-Ponykader 2020.

Anzeige

Lotta ist seit 2017 erfolgreich in den Qualifikations-Touren Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung. In 2018 war sie auf dem 1. Platz und 2019 auf dem 5. Platz im HS-Ranking und ist jetzt gemeinsam mit Liev Silja Ströh, Julia Baacke, Lilly Voss-Rehm und Taja Kiesewetter im neu gegründeten Team Holsteiner Schaufenster.

Weitere KN+ Artikel

Diese außergewöhnliche reitsportliche Entwicklung wäre ohne das besonders leistungsbereite und mit entsprechendem Vermögen ausgestattete Springpony GVK Richthofen als Sportkamerad nicht denkbar gewesen. Sieben Platzierungen M* ( 1,25 m), davon drei Siege u. a. Sieg in der Sichtungsprüfung M* für die DJM 2020 in SH, Teilnahme an den Bundesauswahl-Lehrgängen der Verdinale 2019 und Sichtungslehrgängen des Bundestrainer FN 2020 gehen auf beider Erfolgskonto.

Nach der DJM vom 17. bis 20. 9. 2020 in Riesenbeck ist als weiterer Meilenstein die Landesponymeisterschaften SH angepeilt.

Beim HS-Nord-Cup Elmshorn 2021 (15.–17. Januar) werden Lotta und GVK Richthofen mit den Pony-Junioren aus unseren Nachbar-Bundesländern und Südjütland/ Dänemark in den Wettbewerb treten.

Informationen und Ergebnisse sind auf der Homepage des Holsteiner-Schaufensters www.info@holsteiner-schaufenster.de zu finden.