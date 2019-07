Süderbrarup

Insgesamt gingen 17 Starter - davon 11 Holsteiner Pferde - in das S*-Springen mit Stechen als dritte Qualifikation Holsteiner Schaufenster Züchterpreis am Sonntag, den 14. Juli beim Reitturnier in Süderbrarup.

Nach dem ersten Umlauf blieben drei Reiter fehlerfrei – darunter zwei Holsteiner Pferde. Anne Tuschke (RFV Wilhelminenhof Ladelund) war mit Billie Jean – 10-jährige Holsteiner Stute (Caretino/Capitol II) von Züchter Hans-Jürgen Herzog – erste Starterin im Stechen und legte eine fehlerfreie Runde in 45,56 Sekunden vor, an die sich die nächsten Starter orientieren mussten. Flemming Ripke vom gastgebenden RV Südangeln Süderbrarup war mit der 10-jährigen Holsteiner Stute Castanea (Carrico/Accobat II) von Züchter Christoph Thiel unterwegs und hatte ebenfalls einen fehlerfreien Ritt, jedoch in 45,77 Sekunden. Dritte im Bunde war Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Norddd. u. Flottbeker RV), die mit Cellagon Flipper ihrem „alten“ Reitverein einen Besuch abstattete. Sie machte es äußerst spannend, ritt kurze Wege und die Zeit von 41,03 Sekunden hätte den Sieg der Prüfung bedeutet, doch dann hatte sie mit der 9-jährigen – nicht Holsteiner – Stute einen Abwurf und rangiert auf Platz drei.

Billie Jean hatte bereits im Vorjahr mit Reiterin Anne Tuschke für Züchter Hans-Jürgen Herzog als Siegerin gepunktet und hat nun wieder höchste Punktzahl für das Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis bekommen.

Nach den bereits durchgeführten Qualifikationsprüfungen in Wedel und Marne ist nun nach der dritten Qualifikation in Süderbrarup Hans-Jürgen sen. Herzog mit 29 Punkten auf dem ersten Rang.

Am nächsten Wochenende ist die Qualifikation in Heide und das Finale wird am 18. August in Langstedt-Bollingstedt ausgetragen.