Züchter Holsteiner Pferde punkten für den Holsteiner Schaufenster Züchterpreis am 14. Juli beim Reitturnier in Süderbrarup.

Am Sonntag, den 14. Juli ist die dritte Qualifikation Holsteiner Schaufenster Züchterpreis – ein S*-Springen mit Stechen – beim Reitturnier in Süderbrarup. Für diese Prüfung sind 22 Nennungen beim Veranstalter, dem Reiterverein Südangeln e.V. unter dem Vorsitz von Mathias Hoffmann-Pinther, eingegangen.

Züchter Holsteiner Pferde erhalten in den fünf Qualifikationsprüfungen in Wedel, Marne, Süderbrarup, Heide und Langstedt-Bollingstedt Punkte für ihre Pferde. Nach den zwei Wertungsprüfungen in Wedel und Marne sind die Züchter - Anette Beckmann mit dem 7-jährigen Holsteiner Wallach Toronto Raptor von Totilas/Corofino I und Peter Ziebell mit dem 14 jährigen Holsteiner Wallach Chairman von Casall/Lacapo - zurzeit gemeinsam mit 16 Punkten auf Rang eins des Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis.

Der Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes SH e.V. - als Initiator für den Holsteiner Schaufenster Züchterpeis will damit die Bedeutung von Sport und Zucht herausstellen. Seit sieben Jahren gibt es den Wanderehrenpreis für den Sieger der Serie und von der Dithmarscher ein Faß Bier.

Die Zeitienteilung zum Turnier in Süderbrarup finden Sie hier: