Langstedt-Bollingstedt

Frauke Bahnsen ist Züchterin und Besitzerin von Colombo, dem 9-jährigen Holsteiner Wallach von Cachas/Clearway. Colombo hat mit Reiter Peter Jakob Thomsen (RuFV Südtonern-Leck) in den Qualifikationsprüfungen Holsteiner Schaufenster bei den Turnieren in Wedel, Süderbrarup und Langstedt erfolgreich in Springprüfungen der Klasse S* gepunktet.

Mit 39 Punkten im Ranking HS-Züchterpreis ist Frauke Bahnsen auf Rang eins und Siegerin Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019. Auf Rang zwei ist Züchter Hans-Jürgen Herzog sen. mit 29 Punkten als Züchter von Billie Jean - 10-jährige Holsteiner Stute von Caretino/Capitol II mit Reiterin Anne Tuschke und den dritten Rang belegt mit 28 Punkten Hans-Joachim Kahl. Er ist Züchter von Caradossa – 8-jähriger Holsteiner Wallach von Cachas/Carthago –, den Reiterin und Besitzerin Marieke Reimers (RuFV Nutteln) in Langstedt auch zum Sieg der Final-Qualifikation geritten hat. Marieke zeigte einen überlegen eingeteilten Ritt im Umlauf und kam mit weiteren 5 Paaren in die Siegerrunde und siegte in 0/48,07.

Marieke ist der Beweis dafür, dass Sport und Zucht zusammen gehören. Bereits als junge, talentierte Ponyreiterin hatte sie mit Ponyhengst Melvin bei der Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung und an Bundeschampionaten erfolgreich teilgenommen und auch als Umsteigerin aufs Pferd zeigte sie excellente Leistungen.

Als Sieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019 erhält Frauke Bahnsen den Wanderehrenpreis des Vereins zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein e.V. und vom Sponsor Dithmarscher Brauerei ein Faß Dithmarscher Bier.

