Langstedt-Bollingstedt

Nach vier Qualifikationsprüfungen in Wedel, Marne, Süderbrarup und Heide hat Billie Jean – 10-jährige Holsteiner Stute von Caretino/Capitol II mit Reiterin Anne Tuschke – für Züchter Hans-Jürgen Herzog sen. insgesamt 29 Punkte im Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis. Frauke Bahnsen – Züchterin vom 9-jährigen Holsteiner Wallach Colombo von Cachas/Clearway mit Reiter Peter Jakob Thomsen – folgt mit 27 Punkten auf Rang zwei und Uta Sponbiel steht als Züchterin von Coke – 9-jähriger Holsteiner Wallach von Calido/Quite Capitol) und Reiter Patrik Sillo – mit 25 Punkten auf dem dritten Rang.

Der Reit- und Fahrverein Langstedt-Bollingstedt hat alle Vorbereitungen getroffen für das dreitägige Reit-Event mit Spring- und Dressurprüfungen.

Am Samstag, den 17. August um 17.00 Uhr geht es beim Reitturnier in Langstedt-Bollingstedt in der Final-Qualifikation Springprüfung Kl. S* um die Entscheidung für den Titel Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019 mit Unterstützung der Dithmarscher Brauerei.

Die Zeiteinteilung für Samstag, 17. 8., finden Sie hier: