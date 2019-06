Wedel

Höchste Punktzahl für Züchter Peter Ziebell für den Sieg von Chairman mit Reiter Simon Heineke in der ersten Qualifikation Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019 beim Pfingstturnier in Wedel am 09. Juni.

Rang eins im Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019 hat nun Züchter Peter Ziebell inne. Sein 14-jähriger Holsteiner Wallach von Casall/Lacapo hat mit Reiter Simon Heineke (RFV Stall Moorhof) die Springprüfung Kl. S** mit Stechen in 0/42,50 gewonnen und dafür die Höchstpunktzahl erhalten.

Von den 52 Nennungen haben 35 Paare Startbereitschaft erklärt. Unter diesen Startern waren 23 Holsteiner Pferde, für die ihre Züchter in der ersten Qualifikation Holsteiner Schaufenster beim Pfingstturnier Wedel Punkte erhalten haben. Nach dem ersten Umlauf waren sieben Paare ohne Fehler und qualifizierten sich damit für das Stechen. Chairman war in Topform, die Simon Heineke zu nutzen wusste und setzte sich mit einem Vorsprung von 1,17 Sekunden an die Spitze, gefolgt von Peter Jakob Thomsen mit Colombo (9-jähr. Holsteiner Wallach von Cachas/Clearway) in 0/43,67 - Züchter Frauke Bahnsen - und auf Platz drei Volkert Naeve mit Vittorio (8-jähr. Hann) in 0/43,73.

Ein „alter Bekannter“ ist Connor mit Gordon Paulsen (RV Concordia a.d.Miele); der nunmehr 15-jährige Wallach von Colman/Silvester – Züchter Uwe Jacobs – ist seit 2015 immer beim Holsteiner Schaufenster Züchterpreis und durch ihn wurde Uwe Jacobs 2015 und 2018 Gesamtsieger – zurzeit im Ranking HS-Züchterpreis Platz neun.

Bei den nächsten Stationen beim Westküstenturnier Marne (05.-07.07.), Reitturnier Süderbrarup (12.-14-07.), Reitturnier Heider Sommer (19.-21.07.) und beim Finale beim Reitturnier in Langstedt-Bollingstedt (16.-18-08.) werden die Züchter für ihre Holsteiner Pferde weitere Punkte bekommen. Sport und Zucht gehören zusammen – das soll mit dem Holsteiner Schaufenster Züchterpreis verdeutlicht werden.

Weitere Infos gibt es auf www.holsteiner-schaufenster.de mit aktuellen Rankings, Ergebnislisten, Parcoursskizzen etc.