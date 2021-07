Neuengörs

Im Jahr des 100-jährigen Vereinsjubiläums gab es beim Reit- und Fahrverein Neuengörs eine Premiere: Erstmals wurde in Neuengörs eine anspruchsvolle S-Dressurprüfung geritten. Der Sieg ging an Adina von Zitzewitz (Gestüt Katharinental), die amtierende deutsche Amateur-Meisterin. Anna Marieke Stahnke vom gastgebenden Verein sicherte sich den zweiten Platz.

Aber nicht nur die ambitionierten Dressur-Reiterinnen und -Reiter waren an zwei Turnier-Wochenenden in Neuengörs glücklich, sich endlich wieder im Wettkampf messen zu dürfen. „Über ein Jahr war es den Amateuren im Land nicht möglich, mit ihren Pferden an den Start zu gehen“, sagte RuFV-Vorsitzende Renate Stahnke. „Entsprechend gut war die Laune bei allen Beteiligten.“ Schleifen, Stallplaketten und Ehrenpreise wurden an Sieger und Platzierte ausgeteilt.

„Der Kostenaufwand für eine derartige Veranstaltung ist immens“, resümierte Renate Stahnke. „Zum Glück verfügen wir über treue und spendable Sponsoren. Schön ist, dass die Corona-Auflagen so weit gelockert wurden, dass wenigstens ein paar Zuschauer konnten zu uns kommen.“

Spannend verliefen die Prüfungen im Springreiten. Unter großen Applaus konnte sich Emily Gerhard in einem L- und einem M-Springen den ersten Platz sichern. Die junge Neuengörserin hatte erstmals nach einer langen Verletzungspause ihre Stute Bonny wieder am Start. „Das nenne ich ein gelungenes Comeback“, freute sich Renate Stahnke mit der Sportlerin.

Der RuFV Neuengörs plant, den runden Geburtstag am Pfingstsonntag 2022 nachzuholen. Vorgesehen ist, einen Turniertag mit einem Abteilungswettkampf sowie einem Schauprogramm zu gestalten. Abends soll auf einer Zelt-Party gebührend gefeiert werden. Die lange Vereinsgeschichte soll in einer Festschrift nachgezeichnet, erfolgreiche Reiterinnen und Reiter von früher und heute zum Festtag eingeladen werden.