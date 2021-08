Tökendorf

Deutschland ist Europameister im Pferdesport Mounted Games. Aber was ist das eigentlich? „Bei Mounted Games geht es um Spiele, die auf mehreren Bahnen gegeneinander gespielt werden. Dabei wird unterschieden zwischen Geschicklichkeits-, Schnelligkeits- sowie Geschwindigkeitsspielen. Es geht rasant zu, die Reiterinnen und Reiter müssen schnell auf ihre Ponys aufspringen können und jede Aufgabe korrekt beenden“, erklärt Widukind Moormann. Der 31-Jährige ist dreifacher Einzelweltmeister, nun auch Team-Europameister sowie seit 2014 Nationaltrainer. „Die Spiele kommen eigentlich vom britischen Militär und sind in Indien entstanden, als Indien noch eine britische Kolonie war. Daraus wurde dann ein Sport.“

Bei den Mounted-Games-Europameisterschaften vom 12. bis 20. Juli in Vallensbæk in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark konnte das Team Deutschland überzeugen. „Das war der erste Mannschaftstitel für Deutschland, seitdem Deutschland bei internationalen Mounted-Games-Wettkämpfen mitmacht“, weiß Moormann. In diesem Jahr gab es jedoch nicht wie sonst einen Kader von zehn bis 15 Reiterinnen und Reitern, von denen es fünf mit ihren Ponys ins Team schaffen, erzählt Moormann: „Coronabedingt war es etwas unsicher, wann und wie wir trainieren können. Deshalb habe ich das Team so zusammengestellt, dass wir regelmäßig zusammen trainieren können.“

Neben Widukind Moormann ritten daher seine Geschwister Sigurd (26) und Stine (19) sowie Mirja Krüger (23), alle vier vom RuFV Lindau-Gettorf, und Jana Röseke (21) vom ARuF Ahrenlohe. Die Mounted Games-Reiter vom RuFV Lindau-Gettorf sind auf dem Stutenhof Waterdiek in Tökendorf im Kreis Plön zu Hause. „So konnte ich frühzeitig mit meinen Geschwistern anfangen zu trainieren. Als die ersten Lockerungen kamen, konnten auch die anderen Teammitglieder dazukommen, die wöchentlich zum gemeinsamen Training kamen“, so Moormann. Geübt wurde insbesondere die Aufstellung. „Normalerweise gibt es bei einer EM einen Quali-Lauf, bei denen sich erfahrenere Teams warmspielen können. Diesen gab es in diesem Jahr nicht, sondern nur einen Lauf mit sechs Runden, weshalb alles direkt passen musste. Unsere gute Vorbereitung hat uns daher geholfen und war entscheidend für unseren Sieg“, resümiert Moormann.

Mounted Games Mounted Games sind Staffelrennen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, bei denen mehrere Teams direkt gegeneinander antreten. In jedem Team sind vier bis fünf Teammitglieder, von denen vier pro Spiel reiten. Es gibt 31 verschiedene, reglementierte Spiele, die in einer ca. 70 mal 126 Meter großen Arena auf nebeneinander liegenden Bahnen gespielt werden. Alle Spiele sind sportlich rasant. Im Galopp werden Luftballons mit Lanzen zerstochen, Becher von einer Stange auf die nächste gesetzt, Bälle aus Wassereimern gefischt (ohne abzusteigen), auf galoppierende Pferde aufgesprungen oder Slalom geritten. Bei unkorrigierten Fehlern bekommt die betreffende Mannschaft null Punkte, auch Unsportlichkeit gegenüber dem Pferd führt zum Ausschluss. Ein Turnier besteht aus mehreren Läufen und einer Finalrunde. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Auf dem Stutenhof Waterdiek in Tökendorf wird am letzten Augustwochenende ein Turnier veranstaltet.

Der Trainer hat in der Vorbereitung Statistiken verglichen, um herauszufinden, in welchen der insgesamt 31 verschiedenen Mounted-Games-Spiele die deutschen Reiter gut oder weniger gut sind: „Dabei war es fast deckungsgleich bei unserem Verein und der deutschen Nationalmannschaft.“ Die eher schlechteren Spiele wurden nun häufiger geübt. Auch das trug in Dänemark mit zum EM-Gold bei. „Es gibt eben Spiele, die besser klappen. Das ist auch stark davon abhängig, was dem Partner Pferd liegt“, macht Sigurd Moormann deutlich. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht es natürlich entsprechende Vierbeiner. Diese dürfen laut Reglement nicht größer als 1,52 Meter sein. „Gute Mounted-Games-Ponys müssen schnell und wenig sein, oft sind daher Vollblüter mit eingekreuzt.“

Miteinander von Mensch und Pferd macht den Sport aus

Die erste Mounted-Games-Weltmeisterschaft fand 1986 in England statt. Seitdem wird jährlich um den Titel geritten, am vergangenen Wochenende wurde in der Normandie zum 35. Mal um den Mannschaftsweltmeistertitel geritten, hier wurde Deutschand Vierter, vom EM-Team waren Widukind Moormann, Mirja Krüger und Jana Röseke dabei, vom RuFV Lindau-Gettorf außerdem Mats Hensel. Deutschland reitet seit 1990 bei internationalen Wettbewerben mit. Fast genauso lange kennt Familie Moormann diesen Sport. 1993 fing alles damit an, dass Mutter Judith Moormann, die Ponys züchtet und eine Reitschule betreibt, eine VHS-Kassette mit englischen Reiterspielen fand. Daraufhin wurde bei einem Training zugeguckt, Spielgeräte gebastelt und selber trainiert. Bereits 1995 wurde das erste Turnier veranstaltet. Was das Besondere an Mounted Games ist, wissen die Moormanns ganz genau: „Man arbeitet die ganze Zeit mit seinem Pferd zusammen. Mit diesem Pferd dann an den Start zu gehen und zu zeigen, was man kann, dieses Gefühl ist unglaublich“, sind sich die Geschwister einig. „Das Miteinander mit Pferden und Menschen macht diesen Sport aus.“