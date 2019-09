Bad Segeberg

Die erst 13 Jahre alte Joy Fabienne Klaewer aus Lentföhrden gewann mit der Spitzennote 9,2 in der Finalprüfung auf ihrer Catina M nach drei Prüfungen Gold. “Ich freu mich soo sehr…” sagte die junge Reiterin atemlos. Die erste Landesmeisterin von Schleswig-Holstein und Hamburg in der Geschichte des Landesturniers war eine gefragte Gesprächspartnerin nach dem geglückten Coup.

Den Siegesritt von Joy Fabienne Klaewer in der Finalprüfung sehen Sie hier.

Drei junge Damen auf dem Podest

Zufall ist der Werdegang nicht: Mutter Christin Klaewer ist pferdebegeistert, Vater Dirk Schröder ist Springreiter, hat Nationenpreise bestritten und stand einst sogar im EM-Aufgebot. Erst vor wenigen Tagen kam die Tochter von den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Zeiskam zurück. Die DM-Premiere endete für Joy Fabienne auf Rang 12. Die Oldenburger Stute Catina M - Sportpartnerin bester Güte für die junge Reiterin - wurde mit Streicheleinheiten in Bad Segeberg förmlich überschüttet.

Den Silberrang belegte Romy Rosalie Tietje aus Gnutz. Die junge Reiterin, die mit der deutschen Children-Equipe in diesem Jahr bereits EM-Silber gewann, vertraute auf die Qualitäten ihres Cascadino. Nikita Marie Fink Aabo aus Ostenfeld gewann die Bronzemedaille. Nikita ist Dänin und die Tochter des ehemaligen Landesmeisters Michael Aabo. Sie gewann ihre Medaille mit Chilano.

Nisse Lüneburg gewinnt zweite Wertungsprüfung der LM Springen

Die neue Altersklasse Children hat die Meisterschaft im Springen erfolgreich beendet, derweil kristallisiert sich in den anderen Altersklassen langsam ein Favoritenfeld heraus. Nisse Lüneburg aus Hetlingen, der bereits am Freitag eine fehlerfreie erste Wertung ritt, gewann die zweite Wertungsprüfung mit Westbridge und unterstrich damit seine Ambitionen auf einen Medaillenrang. Vortagessieger Philipp Loven aus Meldorf holte sich Platz zwei in dem schweren Springen, allerdings mit Djakarta. Inga Czwalina ( Fehmarn) ritt ihre Stute Armata erneut auf den dritten Platz. Damit hat die Amazone übrigens äußerst gute Chancen auf Gold am Sonntag. Allerdings: “Alle sind heiß darauf, nicht nur den Großen Preis, sondern auch die Landesmeisterschaft zu gewinnen”, sagt Mitbewerber Jörg Naeve aus Ehlersdorf, der nicht den besten Tag mit Be Aperle VA erwischte, “das wird so oder so nicht leicht am Sonntag.”

Burfeind auf Meisterschaftskurs in Bad Segeberg

In der Dressur zeichnet sich in Bad Segeberg ein Start-Ziel-Sieg von Juliane Burfeind ab. Die im niedersächsischen Harsefeld lebende, aber für den Elbdörfer- und Schenefelder Reit- und Fahrverein startende Ausbilderin gewann mit Devanto den Kurz-Grand Prix und auch den Grand Prix am Samstag. Dahinter gibt es einen Zweikampf zwischen Burfeinds Vereinskollegin Kristina Böckmann und Der kleine Lord, sowie Friederike Hahn aus Tangstedt mit Destino. Die beiden Schleswig-Holsteinerinnen tauschten am Samstag einfach die Plätze zwei und drei in der zweiten Wertung. Am Sonntag ab 13.00 Uhr wird in der Grand Prix Kür, der dritten Wertungsprüfung auf dem Pagelplatz, über Gold, Silber und Bronze entschieden.

Ergebnisübersicht 71. Landesturnier

6/1 Dressurprüfung Kl.A* - Teilprfg. JUN-Abtlg.-WK Prfg.5

1.Abtlg.: Ehrenpreis v.Hof Lütjenmoor

2.Abtlg.: Ehrenpreis v.d.HKM Sports Equipment GmbH

1. Hannah Tomaszewski (Westerholz/RV Südangeln e.V. Süderbrarup) auf Capt'n Jack 4 8.20

2. Marisa Wirst ( Hürup/PSG Flensburg-Land e.V.) auf California Kiss 7.70

3. Luisa Sophie Fellner ( Itzstedt/RuFV Neuengörs u. Umg. e.V.) auf C'est si bon B 7.50

4. Lenke Kreutzfeldt (Tinningstedt/RuFV Südtondern e.V. Leck) auf Zuki 7.30

5. Lara Fülleborn ( Lübeck/Lübecker RV e.V.) auf Adriano 226 7.20

6. Philippa Emilia Bleck (/PS Granderheide e.V.) auf Leoni K 7.10



6/2 Dressurprüfung Kl.A* - Teilprfg. JUN-Abtlg.-WK Prfg.5

1. Chiara Sophie Graage (Bad Malente/Ostholst. RV Malente Eutin e.V.) auf Cardeur 3 7.90

2. LeAnn Paululat ( Kaltenkirchen/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.) auf Sniper 2 7.80

3. Luka Sophia Mitterhuber (Palingen/Lübecker RV e.V.) auf Bonne Claire 7.60

3. Chiara Pein ( Barsbüttel/PS Granderheide e.V.) auf Costa Nostra 7.60

5. Alisa Hepp (Schoenbek/RFV Kastanienhof e.V) auf Antonijo 7.40

6. Paula Winkler (Kükels/RFV Bad Segeberg u.U.e.V.) auf Heissporn 7.30



7 Stilspringprüfung Kl.A* - Teilprfg. JUN-Abtlg.-WK Prfg.5

Geld- u.Ehrenreis v. Gestüt Waterfohre, Reitsportzentrum Lübeck-Krummesse

1. Janea Siewertsen (Tinningstedt/Ostermooringer RFV e.V.) auf Atlantis 199 8.80

2. Marie Thomsen ( Süderbrarup/RV Südangeln e.V. Süderbrarup) auf Coriana 50 8.60

3. Anna-Marie Frahm ( Ostenfeld/RFV Kastanienhof e.V) auf Frida Gold R 8.50

4. Jane Petersen ( Neukirchen/RuFV Südtondern e.V. Leck) auf Eravel 8.40

5. Mika Matthias Sternberg ( Tornesch/Allg.RFV Ahrenlohe e.V.) auf Lady Cristo 8.30

6. Janne Marike Erichsen ( Freienwill/PSG Flensburg-Land e.V.) auf Carl-Heinz 4 8.20

6. Pia Marie Vogel ( Lübeck/RFV Zarpen u.U.e.V.) auf Concord 69 8.20

6. Friederike Röhr ( Lübtheen/PS Granderheide e.V.) auf CiCi Damir 8.20



11/1 Landeschampionat d.3 j. Reitpferde

Geldpreis v.Andreas Fischer Klimatechnik, Hitzhusen, Ehrenpreis v.Proud Reitpony-Gestüt, Jürgen Stolz, Hitzhusen

1. Kimberly-Elisabeth Hinrichs ( Rendsburg/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg) auf Bella Rouge H 60.50

2. Sabrina Sievertsen-Nissen ( Seestermühe/RV Am Bilsbek e.V., Pinneberg) auf Isa Bella 4 59.00



11/2 Landeschampionat d.4 j. Reitpferde

Geldpreis v.Andreas Fischer Klimatechnik, Hitzhusen, Ehrenpreis v.Proud Reitpony-Gestüt, Jürgen Stolz, Hitzhusen

1. Kimberly-Elisabeth Hinrichs ( Rendsburg/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg) auf Pokerstar 60.00

2. Hella Haase (Goltoft/RV Südangeln e.V. Süderbrarup) auf Füro Pa von Hellör 56.50



18 Dressurprfg. Kl.M** - 2.Wert. SH/HH-Meistersch. Junioren

Geld- u.Ehrenpreis v. Herrn Hinrich Groth jun., Hamburg,

1. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-UNterschaar/RTG Achtern Diek e.V.) auf Rusty 351 734.50

2. Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV) auf Florentine 110 730.00

3. Lea Wischmann ( Hamburg/ PSV Hamburg-Bergstedt e.V.) auf Colorist 2 702.00

4. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-UNterschaar/RTG Achtern Diek e.V.) auf Belaabs 699.00

5. Caroline Locklair ( Mohrkirch/RV Rehagen-Hamburg e.V.) auf Consus 688.00

5. Anna-Margareta Jürgens ( Grebin/RFV Börnsen e.V) auf Royal Flower 2 688.00



21 Dressurprfg. Kl. S* - 2.Wert. SH/HH-Meistersch. JR/U25

Richard-Wätjen-Gedächtnispreis, Geld- u.Ehrenpreis v. Herrn Christian Wätjen, Gut Pettluis-Daldorf

1. Emilia Josephina Jensen ( Hoisdorf/PS Granderheide e.V.) auf Resümee 4 901.00

2. Vivien Koecher ( Bokel/RV Rehagen-Hamburg e.V.) auf Reine Freude 7 888.50

3. Jonas Juhl ( Waabs/Langholz/RV Waabs-Langholz e.V.) auf Legolas 84 841.00

3. Ophelia Shalom ( Lübeck/Lübecker RV e.V.) auf QC Dolce Fita 841.00

5. Ragna Mann (Huje/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Indian Queen 2 836.00

6. Johanna Horstmann ( Bad Bramstedt/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV) auf Daily Harbour 834.00



25 Stilspringprüfung Kl.M* - 3.Wert. SH/HH-Meistersch.Children

Horst-Gebers-Qualifikationstour, Geld- u.Ehrenpreis v.d. Pferdeklinik Wahlstedt

1. Joy Fabienne Klaewer ( Lentföhrden/RFV Eichengrund-Lentföhrden) auf Catina M 9.20

2. Romy Rosalie Tietje ( Gnutz/RG Gestüt Heidberg e.V.) auf Cascadino 8.80

3. Charlotte Westphal (Griebel/Ostholst. RV Malente Eutin e.V.) auf Cheyenne 742 8.00

4. Emilia Widmayer ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV) auf GK Quentin 7.80

5. Tjade Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf) auf Constanze 55 7.50

6. Nikita Maria Fink Aabo ( Ostenfeld/RFV Kastanienhof e.V) auf Chilano 7.10



27/1 Springprüfung Kl.M** - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. Junioren

Horst-Gebers-Qualifikationstour

1.Abtlg. Geldpreis v.Herrn Dr. Christian von Boetticher

2.Abtlg.: Geldpreis v.d.ENG Energie Nord GmbH, Bad Schwartau

1.+2.Abtlg. Ehrenpreis v.Bucas

1. Emmy Pauline Kröger ( Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV) auf Danthes H 0.00 / 69.29

2. Lena Magens (Ottenbüttel/ RV Breitenburg e.V.) auf Crisby 17 0.00 / 69.98

3. Anna Braunert ( Oldenburg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) auf Zaminta 0.00 / 72.76

4. Ilkay Kalay (Hardebek/RFV Eichengrund-Lentföhrden) auf Happy's Clavel 0.00 / 72.96

5. Amelie Dierlamm ( Hamburg/RGS am Hainesch e.V.) auf Lester 201 0.00 / 73.54

6. Jane Sophie Dethlefsen (Risum-Lindholm/ RV Niebüll e.V.) auf Cris Cab 4.00 / 66.37



27/2 Springprüfung Kl.M** - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. Junioren

1. Flemming Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V. Süderbrarup) auf Coranos 0.00 / 69.73

2. Natalia Stecher ( Nordhastedt/ RTC Ditmarsia e.V.) auf Fürst Reiner 0.00 / 71.10

3. Elisa Marlene von Hacht ( Hamburg/RFV Vierlanden e.V.) auf Leverage 0.00 / 72.76

4. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne) auf Estaval 0.00 / 73.15

5. Chiara Sophie Graage (Bad Malente/Ostholst. RV Malente Eutin e.V.) auf Peppermint 88 0.00 / 74.29



30 Springprüfung Kl.S* - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. JR/U25

Horst-Gebers-Qualifikationstour

Geldpreis v.Herrn Philippp Hoff, Gut Karlsminde u.d.Holsteiner Masters, Ehrenpreis v.d.Holsteiner Masters u.G. Passier & Sohn GmbH, Langenhagen

1. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf) auf Ella von Kielslück 0.00 / 66.23

2. Ricardo Alexandre Valadas Coelho ( Wohltorf/RFV Marienhof-Schulendorf e.V/POR) auf GK Captain Jack 0.00 / 67.96

3. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV) auf Candlelight 30 0.00 / 68.45

4. Berit Nagel ( Löwenstedt/RC Blau-Weiß Löwenstedt) auf Darina 154 0.00 / 68.57

5. Pheline Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Dialo 0.00 / 70.65

6. Max Heckel ( Neuendeich/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) auf Celesta 23 0.00 / 70.87



33 Dressurprfg.Kl. S*** - Grand Prix - 2.Wert.SH/HH-Meistersch.

- In memoriam Otto Schulte-Frohlinde - Geldpreis anteilig v.d.Segeberger Zeitung

Ehrenpreis v.Ariat Europe

1. Juliane Burfeind ( Harsefeld/ Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V.) auf Devanto 1099.00

2. Kristina Böckmann ( Schenefeld/ Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./FIN) auf Der kleine Lord 16 1080.00

3. Friederike Hahn ( Tangstedt/ RV Tangstedt e.V.) auf Destino 59 1049.50

4. Wolfgang Schade ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV) auf Dressman 55 1030.50

5. Kathleen Keller ( Appen/HH-Schleppjagdverein e.V.) auf Standsfield 1020.50

6. Martin Christensen (Wedel/Stall Tannenhof e.V/DEN) auf Bacchus von Worrenberg 1008.50



36 Dressurprfg. Kl. S** - Intermediaire I - Kleine Tour

Zugl.Qualifikation f.d.kleine nationale Tour beim CDI Neumünster 2020

Ehrenpreis v. Ariat Europe

1. Christina Ellendt ( Heikendorf/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV) auf Hirtenglanz 3 799.00

2. Wiebke Biss ( Hamburg/RV Sachsenwald e.V.) auf Divino 21 786.00

3. Ants Bredemeier ( Grönwohld/RFV Schwarzenbek u.U.e.V.) auf Barrymore 5 782.50

4. Hannes Krüger ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV) auf Riva 80 780.50

5. Markus von Holdt (Brande-Hörnerkirchen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) auf Lambarene 2 776.00

6. Jan Hendrik Biß ( Aumühle/RV Sachsenwald e.V.) auf Hotspot 7 772.50



38 Springprfg. Kl.S** - 2.Wert.SH/HH-Meistersch.Große Tour Dame

Geld- u.Ehrenpreis v.Raiffeisenbank Leezen eG und Ariat Europe

1. Nisse Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) auf Westbridge 0.00 / 75.45

2. Philip Loven ( Meldorf/ RV Concordia a.d. Miele e.V./DEN) auf Djakarta 23 0.00 / 76.01

3. Inga Czwalina ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) auf Armata 2 0.00 / 76.20

4. Stefan Jensen (Bosbüll/RuFV Südtondern e.V. Leck) auf Cyrus L. 0.00 / 77.20

5. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Contonio 0.00 / 77.32

6. Carsten-Otto Nagel ( Wistedt/RFV Stall Moorhof) auf L´ Esperance 2 0.00 / 78.25





41 Springprüfung Kl.S* - 2.Wert.SH/HH-Meistersch. Damen

Geldpreis v.d.Fa. Peer-Span GmbH, Preetz

Ehrenpreis v.d.Fa. Peer-Span GmbH, Preetz und Ariat Europe

1. Nele Kortsch (Schulendorf/RFV Marienhof-Schulendorf e.V) auf Cumberland AS 0.00 / 65.17

2. Kristin Kirchner ( Schenefeld/ PSV Friedrichshulde e.V.) auf Chianti 109 0.00 / 65.65

3. Franziska Bunte (Hoffeld/Reit- u.Fahrv. Bordesholm u.U.eV) auf Chepetta 2 0.00 / 66.48

4. Ebba Johansson ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./SWE) auf Uriko 0.00 / 66.50

5. Jule Lind ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) auf Sternenbanner 3 0.00 / 67.78

6. Theresa Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V. Süderbrarup) auf Charly Brown B 0.00 / 68.29



62 Landesmeisterschaft Springen Junge R./U25

1. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 0.00

2. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Dakota 391 0.00

3. Ricardo Alexandre Valadas Coelho ( Wohltorf/RFV Marienhof-Schulendorf e.V/POR) auf GK Captain Jack 0.00

4. Henry Delfs ( Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Cocona 4 0.01

5. Pheline Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Dialo 0.01

6. Ellen Krezl (Hodorf/ RV Breitenburg e.V./GER) auf Laron 29 0.01



64 Landesmeisterschaft Springen Children

1. Joy Fabienne Klaewer ( Lentföhrden/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Catina M 171.00

2. Romy Rosalie Tietje ( Gnutz/RG Gestüt Heidberg e.V./GER) auf Cascadino 166.00

3. Nikita Maria Fink Aabo ( Ostenfeld/RFV Kastanienhof e.V/DEN) auf Chilano 163.00

4. Emilia Widmayer ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf GK Quentin 161.00

5. Tjade Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Constanze 55 160.50

6. Charlotte Westphal (Griebel/Ostholst. RV Malente Eutin e.V./GER) auf Cheyenne 742 158.50



65 Landesmeisterschaft Dressur Senioren

1. Juliane Burfeind ( Harsefeld/ Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./GER) auf Devanto 145.44

2. Kristina Böckmann ( Schenefeld/ Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V./FIN) auf Der kleine Lord 16 141.42

3. Friederike Hahn ( Tangstedt/ RV Tangstedt e.V./GER) auf Destino 59 139.58

4. Kathleen Keller ( Appen/HH-Schleppjagdverein e.V./GER) auf Standsfield 136.64

5. Wolfgang Schade ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Dressman 55 136.22

6. Martin Christensen (Wedel/Stall Tannenhof e.V/DEN) auf Bacchus von Worrenberg 134.99



66 Landesmeisterschaft Dressur Junge R./U25

1. Vivien Koecher ( Bokel/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Reine Freude 7 144.21

2. Emilia Josephina Jensen ( Hoisdorf/PS Granderheide e.V./GER) auf Resümee 4 142.95

3. Johanna Horstmann ( Bad Bramstedt/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Daily Harbour 137.02

4. Ophelia Shalom ( Lübeck/Lübecker RV e.V./GER) auf QC Dolce Fita 137.01

5. Jonas Juhl ( Waabs/Langholz/RV Waabs-Langholz e.V./GER) auf Legolas 84 135.30

6. Ragna Mann (Huje/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Indian Queen 2 134.20



67 Landesmeisterschaft Dressur Junioren

1. Franziska Haase (Hellschen-Heringsand-UNterschaar/RTG Achtern Diek e.V./GER) auf Rusty 351 141.88

2. Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Florentine 110 141.04

3. Lea Wischmann ( Hamburg/ PSV Hamburg-Bergstedt e.V./GER) auf Colorist 2 137.77

4. Anna-Margareta Jürgens ( Grebin/RFV Börnsen e.V/GER) auf Royal Flower 2 135.83

5. Johanna Marie Arndt ( Wahlstedt/RFV Bad Segeberg u.U.e.V./GER) auf Cooper 195 133.80

6. Stine Weiß (Lauenburg/ Reitgemeinschaft Reitstall Weiß/GER) auf Harybo 132.01



68 Landesmeisterschaft Dressur Children

1. Allegra Schmitz-Morkramer ( Hamburg/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Lavissaro 75.50

2. Nanna Marie Hacker (Kiel/RG Gestüt Heidberg e.V./GER) auf Fitzcarraldo 5 71.22

3. Charlotte Rentrop-Schmid ( Hamburg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Prinzess 409 68.72

4. Marie Holtfreter ( Hamburg/Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V./GER) auf FriedaGold H 67.94

5. Fenja Essig ( Haselau/RFV Wedel v.1923 e.V./GER) auf Caspagnolo H 66.17

6. Pia Schäfer ( Rellingen/Tangstedter RZV e.V/GER) auf Florentinus K 65.61



70 Qualifikation Landesmeisterschaft Springen Große Tour Damen

1. Inga Czwalina ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Armata 2 0.00 / 139.49

2. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Contonio 0.00 / 141.29

3. Simon Heineke (Holm/RFV Stall Moorhof/GER) auf Qubo 0.00 / 144.69

4. Christian Hess ( Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Quality Time 7 0.00 / 145.66

5. Jordi Sander ( Trittau/PS Granderheide e.V./GER) auf Angelina 323 0.00 / 146.11

6. Miriam Schneider ( Bovenau/RFV Kastanienhof e.V/GER) auf JK Horsetrucks Hopefull 2.00 / 151.02



71 Qualifikation Springen Damen REI

1. Franziska Bunte (Hoffeld/Reit- u.Fahrv. Bordesholm u.U.eV/GER) auf Chepetta 2 0.00 / 130.98

2. Nele Kortsch (Schulendorf/RFV Marienhof-Schulendorf e.V/GER) auf Cumberland AS 0.00 / 136.23

3. Ebba Johansson ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./SWE) auf Uriko 0.00 / 137.23

4. Theresa Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V. Süderbrarup/GER) auf Charly Brown B 0.00 / 138.58

5. Jule Lind ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Sternenbanner 3 0.00 / 139.65

6. Ulrika Sanny (Haby/ RC Damp e.V./SWE) auf Vanilla Z 1.00 / 143.71





72 Qualitfikation Springen Junioren

1. Emmy Pauline Kröger ( Tangstedt/ Wilstedt/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Danthes H 0.00 / 131.18

2. Flemming Ripke (Steinfeld/RV Südangeln e.V. Süderbrarup/GER) auf Coranos 0.00 / 136.16

3. Lena Magens (Ottenbüttel/ RV Breitenburg e.V./GER) auf Crisby 17 0.00 / 136.69

4. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Estaval 0.00 / 136.82

5. Anna Braunert ( Oldenburg/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Zaminta 0.00 / 138.38

6. Natalia Stecher ( Nordhastedt/ RTC Ditmarsia e.V./GER) auf Fürst Reiner 0.00 / 138.78



73 Qualifikation Springen JR + U25

1. Teike Carstensen (Sollwitt/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Ella von Kielslück 0.00 / 134.94

2. Jaqueline Reese (Loop/ReitSF Looper Holz eV/GER) auf Candlelight 30 0.00 / 139.90

3. Ricardo Alexandre Valadas Coelho ( Wohltorf/RFV Marienhof-Schulendorf e.V/POR) auf GK Captain Jack 0.00 / 140.30

4. Henry Delfs ( Steinburg/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Cocona 4 0.00 / 140.55

5. Pheline Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Dialo 0.00 / 143.05

6. Ellen Krezl (Hodorf/ RV Breitenburg e.V./GER) auf Laron 29 0.00 / 146.86