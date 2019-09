Bad Segeberg

Derbysieger Nisse Lüneburg machte dabei in Bad Segeberg genau dort weiter, wo er am vergangenen Sonntag in Paderborn aufgehört hatte - ganz vorn an der Spitze. Mit Look at Me R gewann der Hetlinger das Youngsterfinale in der Kl. S.

“Er ist acht Jahre alt und in Spanien gezogen”, so Lüneburg über sein Jungtalent. “Sein Vater ist ein Holsteiner und dahinter geht es holländisch weiter”, so Lüneburg über die internationale Ahnentafel von Look at Me R, “ und ich hatte schon viele gute Ergebnisse mit ihm. Ich denke er wird nächstes Jahr als Neunjähriger auch gut weitermachen.”

Vor 15 Jahren Landesturnier-Premiere

Lüneburg ist ein Dauergast beim Landesturnier in Bad Segeberg. “Ich vermute es muss so 15 oder 16 Jahre her sein, dass ich hier zum ersten Mal in der Junioren-Tour starten durfte”, erinnert sich der Spitzenreiter der Riders Tour, “und ich war hier auch zu Besuch, wenn meine Geschwister in Bad Segeberg geritten sind.” In der Großen Tour im Springen, in der es auch um die Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein und Hamburg geht, wird Nisse Lüneburg ebenfalls an den Start gehen. Und während Luca Toni, sein Siegerpferd aus Paderborn Pause machen darf, soll der routinierte Westbridge mit seinem Reiter auf Medaillenjagd gehen.

Insgesamt 48 Paare erreichten das Finale des von der Sonne verwöhnten Youngster-Finales. Hinter Nisse Lüneburg reihte sich Inga Czwalina aus Fehmarn mit dem Holsteiner Schimmel Quister ein. Czwalina wird beim 71. Landesturnier in Bad Segeberg ebenfalls in der Großen Tour starten, dort dann mit Armata und Cezanne. Den dritten Rang in der Youngster Tour sicherte sich Christian Hess (Radesforde) mit einer Uriko-Tochter, der erst sieben Jahre alten Stute Untouched. “Ich habe sie seit dem sechsten Lebensjahr, sie war 2018 für das Bundeschampionat qualifiziert und ist wirklich ein besonderes, ganz tolles Pferd”, freute sich Hess über die Platzierung.

Der Deutsche Vize-Meister des Jahres 2016 hat für die Landesmeisterschaften zwei Pferde dabei: Den erst acht Jahre alten Quality Time, der in die großen Kurse “etwas hinein schnuppern soll” und einen Neuzugang aus England. Carolus heißt der Wallach, ist 12 Jahre alt und für Pferd und Reiter ist es das erste gemeinsame Turnier.

Am Freitag erste Meisterschaftswertungen

Pferdesportfans dürfen sich also auf interessante Pferd/ Reiter-Kombinationen am Wochenende in Bad Segeberg einstellen. Die erste Wertungsprüfung der Großen Tour für die Springreiter beginnt am Freitag um 11 Uhr. Die Dressurreiter beginnen den Meisterschaftsreigen mit der ersten Wertung im Grand Prix um 14.15 Uhr auf dem Pagelplatz oberhalb des Segeberger Sees.

Am Freitag ist der Eintritt noch frei zum 71. Landesturnier in Bad Segeberg. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, muss trotzdem nichts verpassen, denn unter www.clipmyhorse.tv wird das Landesturnier im Livestream übertragen.



Ergebnisübersicht 71. Landesturnier

13/1 Springprüfung Kl.M** - Youngster-Tour

1.+2. Abtlg.: Geldpreis v.Club der Springreiter

1.+2.Abtlg.: Ehrenpreis v. Fam.Gustav-Adolf von Ludowig, Gut Brodau

1. Inga Czwalina ( Fehmarn) auf Quister 0.00 / 61.42

2. Philip Loven ( Meldorf/DEN) auf Desert Sun N 0.00 / 62.21

3. Thomas Voß (Schülp) auf Loveless 0.00 / 62.42

4. Stefan Jensen (Bosbüll) auf Quadro 23 0.00 / 64.01

5. Franziska Bunte (Hoffeld) auf Aloahe 0.00 / 64.25

6. Christian Hess ( Heidmühlen) auf Barcley 18 0.00 / 64.53



13/2 Springprüfung Kl.M** - Youngster-Tour

1. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn/DEN) auf Gilvano 0.00 / 61.46

1. Christian Hess ( Heidmühlen) auf Untouched 0.00 / 61.46

3. Nisse Lüneburg ( Hetlingen) auf Look at me R 0.00 / 62.57

4. Jordi Sander ( Trittau) auf Colani 70 0.00 / 64.01

5. Rasmus Lüneburg ( Hetlingen) auf Crunchy 7 0.00 / 64.43

6. Volkert Naeve (Holzbunge) auf Hubba Bubba 2 0.00 / 64.60



14 Springprüfung Kl.S* - Youngster-Tour

Geldpreis v.d. Bäckerei von Allwörden, Mölln, Ehrenpreis v.Aluminiumbau-Denker, Dobersdorf

1. Nisse Lüneburg ( Hetlingen) auf Look at me R 0.00 / 58.46

2. Inga Czwalina ( Fehmarn) auf Quister 0.00 / 59.72

3. Christian Hess ( Heidmühlen) auf Untouched 0.00 / 61.07

4. Jan Meves (Mehlbek) auf Captain keep cool R 0.00 / 61.45

5. Bart van der Maat ( Breitenburg/ NED) auf Quibery 3 0.00 / 63.07

6. Philipp Battermann (Schülp) auf Quintess 32 0.00 / 63.35