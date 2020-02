Neumünster

Nisse Lüneburg aus Hetlingen gewann “zuhause” - also in Schleswig-Holstein die Gesamtwertung der BEMER Riders Tour, düste in einem nagelneuen Land Rover Discovery 3.0l SD6 SE durch die Holstenhalle und wurde mit Glückwünschen förmlich überschüttet. Rang acht im Großen Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken mit Luca Toni genügte dem 31-jährigen für den Triumph. Und jetzt? “Jetzt geht es in den Skiurlaub”, verriet der “Rider of the Year”.

Das Siegerinterview mit Nisse Lüneburg sehen Sie hier.

Run auf Podestplätze wirbelt Ranking durcheinander

Sie machten es spannend, die Protagonisten der internationalen Springsportserie in Deutschland, denn vor allem um die Podestplätze zwei und drei wurde heftig gekämpft. “Es war vielleicht ganz gut, das Julien Anquetin so eine gute Runde im Umlauf geritten ist, da war der Druck für mich schon ein bisschen größer, so dass ich sehr konzentriert war”, verriet Nisse Lüneberger mit verschmitztem Lachen. Zwei der sechs Etappen der Riders Tour konnte Lüneburg gewinnen, außerdem beim Pferdefestival Redefin und in Neumünster Punkte sammeln.

Während Lüneburgs Führung recht sicher war, wirbelte das Ergebnis in der sechsten Wertungsprüfung auf den Plätzen zwei und drei noch alles durcheinander. David Will aus Dagobertshausen, der als Tour-Zweiter nach Neumünster gekommen war, landete mit Forrest Gump weit abgeschlagen auf Platz 26. Julien Anquetin aus Frankreich musste tatenlos zuschauen, wie Mario Stevens und Patrick Stühlmeyer noch an ihm vorbei zogen. Der Franzose kassierte einen Abwurf in der Siegerrunde und wurde Elfter im Großen Preis - dafür gab es nicht genug Punkte, um die Verfolger auf Distanz zu halten.

“Wir haben ein unglaublich spannendes Finale gesehen”, freute sich Bernhard Bock, Head of Marketing der BEMER Int. AG, der zudem dem Titelsponsor der Finaletappe, den Volksbanken Raiffeisenbanken, ein Kompliment zur jahrzehntelangen Partnerschaft mit den VR CLASSICS aussprach.

Stevens und Stühlmeyer freuten sich diebisch über den gelungenen Coup in der BEMER Riders Tour in Neumünsters Holstenhallen. Stevens erhielt einen Range Rover Evoque D180 aut. R-Dynamik SE als Zweiter, Patrick Stühlmeyer nahm hinter dem Lenkrad eines Land Rover Discovery Sport D150 AWD SE Platz. Wie Nisse Lüneburg haben auch Stevens und Stühlmeyer nun automatisches Startrecht bei der ersten Etappe der im April in Hagen a.T.W. beginnenden neuen Saison der BEMER Riders Tour.

Ergebnis BEMER Riders Tour

10 Int. Weltranglisten-Springprüfung mit 2 Umläufen, Großer Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken, 6. Wertungsprüfung der BEMER Riders Tour

1. Mario Stevens ( Molbergen) auf Landano OLD *0.00 / 33.93

2. Marco Kutscher ( Bad Essen) auf Charco 2 *0.00 / 33.96

3. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) auf Varihoka Du Temple *0.00 / 34.15

4. Markus Renzel ( Oer-Erkenschwick) auf C-Steffra *0.00 / 34.59

5. Markus Brinkmann ( Herford) auf Pikeur Dylon *0.00 / 35.48

6. Angelique Rüsen ( Herborn) auf Arac du Seigneur *0.00 / 35.56



Finales Ranking der BEMER Riders Tour nach sechs Etappen

1. Nisse Lüneburg (GER), 50 Punkte

2. Mario Stevens (GER), 37

2. Patrick Stühlmeyer (GER), 37

4. Markus Brinkmann (GER), 32

5. Julien Anquetin (FRA), 28

6. David Will (GER), 24

7. Harm Lahde (GER), 21

8. Katrin Eckermann (GER), 20

8. Charlotte Bettendorf (LUX), 20

10. Andre Thieme (GER), 18



