Breitenburg

Effektiv, zügig, nicht übereilt legten der Derbysieger aus Hetlingen und die elf Jahre alte Holsteiner Stute Alina eine absolut sehenswerte Runde im Stechen des Großen Preises der Breitenburger Reitertage hin und sicherten sich damit den Löwenanteil des Preisgeldes in Höhe von 10.000 Euro.

Das Siegerinterview mit Nisse Lüneburg sehen Sie hier.

Guter Zuwachs für Lüneburg

“Sie hat schon sehr viel Nerv, aber eben auch Charakter und ich glaube sie ist sehr wettbewerbsfähig im Parcours und macht dann auch voll mit”, merkt Nisse Lüneburg zu Alina an. Mit Siegerehrungen kann sie nicht soviel anfangen, dafür ist sie bis in die Ohrenspitzen konzentriert, wenn es um Oxer, Steilsprünge, Mauern oder Wassergraben geht. Seit anderthalb Jahren sind der 30-jährige Chefbereiter auf dem Magdalenenhof und die Holsteiner Stute ein Team. Zuvor stand Alina in der Nachbarschaft und wurde von Carsten-Otto Nagel geritten. Nicht ungewöhnlich und auch nicht das erste Mal, dass ein Pferd vom Moorhof wechselt – die Anlagen gehören den Brüdern Wolfgang und Michael Herz, beide im Sport engagiert.

Erneut Lars Bak Andersen Spitze

Lüneburgs flotte Runde war schneller als die von Lars Bak Andersen aus Elmshorn. Der einstige Angestellte des Holsteiner Verbandes gewann am Samstag bereits die Große Tour und brachte das Kunststück fertig, im Großen Preis zwei Pferde für das Stechen zu qualifizieren. Diesmal was es Q3 Qualisya, die dem Dänen die beste Platzierung bescherte. Mit 3Q Qira wurde er zudem Sechster. Noch knapp 24 Stunden vorher hatte Bak Andersen sich das gewünscht: “Beide Pferde fehlerfrei und dann ins Stechen – das wäre schon toll…”

Der erst 18 Jahre alte Jonte Hansen aus Behrendorf eroberte mit Carreras Platz drei und unterstrich damit einmal mehr wie gut Schleswig-Holsteins Springsportnachwuchs ist. Und manchmal kann die Routine und Erfahrung eines internationalen Stars doch hilfreich sein. Mylen Kruse aus dem niedersächsischen Zeven, 19 Jahre jung, durfte auf den hilfsbereiten Rolf-Göran Bengtsson vertrauen. Weil ihre Stute Fortuna im Umlauf des Großen Preises ein Hufeisen verloren hatte, war der Start im Stechen zweifelhaft. Bengtsson, immerhin schon Olympiazweiter und Europameister und im “Erstberuf” mal Landmaschinenmechaniker, bot fix Hilfe an und zeigte, das Handwerk immer nützlich ist – auch für Reiter. Mylen und Fortuna wurden prompt Vierte mit einer fehlerfreien Runde.

Siege auch für Naeve und Meyer-Zimmermann

Insgesamt 32 Paare gingen im Großen Preis der Breitenburger Reitertage, Preis der Fa. HOLCIM AG, Werk Lägerdorf, an den Start, sechs Teilnehmer erreichten das Stechen. Im Youngster-Finale – Preis der Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe – gelang das gleich zehn Paaren. Volkert Naeve aus Bovenau sicherte sich mit seinem Calle Deluxe den Sieg in diesem Finale. Und auch die norddeutsche Vorzeigeamazone, Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg, freute sich über einen Breitenburg-Erfolg: Mit Cellagon Flipper gewann die einstige Mannschafts-Weltmeisterin das Finale der Mittleren Tour.

Ergebnisübersicht Breitenburger Reitertage

5 Springprüfung Kl.M**, 6j. Pferde, Preis und Ehrenpreis der PROVINZIAL Versicherung

1. Jonte Hansen (Olderup/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Florenz 81 0.00 / 62.67

2. Bart van der Maat ( Breitenburg/ RV Breitenburg e.V./ NED) auf Del ‘Arko d’Henvet 0.00 / 66.44

3. Mads Laffrenzen ( Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Cormick 5 4.00 / 56.97

4. Andreas Erni ( Breitenburg/ RV Breitenburg e.V./SUI) auf Crispo R 4.00 / 63.54

5. Rasmus Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Larry 223 8.00 / 63.55

6. Lena Glisic ( Münsterdorf/ RV Breitenburg e.V./GER) auf Carol 47 8.00 / 66.39

8 Youngster-Springprfg.Kl.S m.St.*, Finale Youngster, Geld- und Ehrenpreis der

VOLKSBANK RAIFFEISENBANK Itzehoe eG

1. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Calle Deluxe *0.00 / 34.47

2. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Captain keep cool R *0.00 / 36.31

3. Christian Hess ( Heidmühlen/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Untouched *0.00 / 36.87

4. Rolf-Göran Bengtsson ( Itzehoe/ RV Breitenburg e.V./SWE) auf Giovanni S *0.00 / 36.96

5. Philip Rüping (Steinfeld ( Oldenburg)/RV Oldenburger Muensterland e.V/GER) auf Casallco *0.00 / 37.08

6. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann ( Pinneberg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Quim 2 *0.00 / 37.62

11 Springprfg.Kl.S m. St.*, Finale Mittlere Tour, Preis und Ehrenpreis der Fa. HAUPTHOFF Baufachzentrum, Heiligenstedten

1. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann ( Pinneberg/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Cellagon Flipper *0.00 / 36.86

2. Hannes Ahlmann ( Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Sunsalve *0.00 / 37.19

3. Cassandra Orschel ( Henstedt-Ulzburg/RV Rehagen-Hamburg e.V./POL) auf Copa del Rey *0.00 / 42.43

4. Carsten Thiesing (Schierensee/RuFV Hof Heitholm e.V./GER) auf Cosima 223 *0.00 / 47.03

5. Mads Laffrenzen ( Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Conner 52 *4.00 / 44.84

6. Michael Grimm ( Enge-Sande/ RV Concordia a.d. Miele e.V./GER) auf Q-Couleur 1.00 / 77.20

13 Springprfg.Kl.S m.St.***, Großer Preis der Breitenburger Reitertage 2019, Preis- und Ehrenpreis: Fa. HOLCIM AG Werk Lägerdorf, Finale Große Tour

1. Nisse Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Alina 440 *0.00 / 42.14

2. Lars Bak Andersen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf 3Q Qalisya *0.00 / 42.55

3. Jonte Hansen (Olderup/Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf/GER) auf Carreras 12 *0.00 / 44.48

4. Mylen Kruse ( Zeven/ RV Zeven/GER) auf Fortuna 451 *0.00 / 45.24

5. Tim Rieskamp-Goedeking ( Steinhagen/RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse/GER) auf Sleeta *0.00 / 45.78

6. Lars Bak Andersen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf 3Q Qira *4.00 / 44.66