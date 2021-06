Breitenburg

Keaton, Zalando Royal, Scotch und Ulivan heißen die vierbeinigen Gewinner - allesamt weit vorn in den Einlaufprüfungen zu den Bundeschampionaten. Letztere sind - wenn man so will - Deutsche Meisterschaften der Nachwuchspferde und das Prädikat “qualifiziert zum Bundeschampionat” adelt gewissermaßen jedes Pferd.

Den Siegesritt von Massimo Bonomi mit Keaton in der Qualifikation zum Bundeschampionat für 5-jährige Sringpferde sehen Sie hier.

“Tickets” für das Bundeschampionat

Keaton ist ein Holsteiner Hengst und wurde von dem aus Italien stammenden Massimo Bonomi, Bereiter beim Holsteiner Verband, sowohl in der Einlaufprüfung, als auch in der folgenden Qualifikation für die fünf Jahre jungen Springpferde auf Platz eins geritten. Den Hannoveraner Scotch pilotierte Takashi Shibayama Haase zum Sieg in der Einlaufprüfung der sechsjährigen Pferde und der sieben Jahre alte Ulivan wurde von Svenja Haux für den Stall Moorhof von Kaffeekönig Michael Herz auf Rang eins platziert. Das Ticket zum Bundeschampionat der sechs Jahr alten Pferde löste zudem der 22-jährige Hannes Ahlmann aus Reher, der mit Zalando Royal die Qualifikationsprüfung der sechsjährigen Springpferde gewann.

“Endlich” wieder Turnierflair ...

Klar erkennbar war die Erleichterung und Freude darüber, dass sowohl für Profis als auch für Amateure wieder Turniersport möglich ist. Bereits am Vortag durften die Junioren und Jungen Reiter in den beiden ersten Prüfungen an den Start gehen. Das erstklassige Nennungsergebnis unterstreicht, wie groß der Bedarf an Sportveranstaltungen auf guten Plätzen ist und Breitenburgs Reitertage erfreuen sich landauf, landab eines guten Rufes. Dafür kehrt, wann immer es geht, auch Philip Rüping nach Hause zurück. Der Springreiter, der im RV Breitenburg praktisch aufwuchs und inzwischen in Niedersachsen lebt und arbeitet, schenkte seinem Heimatverein einst die “Schlossmauer”, jenes Hindernis, dass er selbst bauen ließ und dessen Hauptmotiv das Schloss Breitenburg ist.

Am Samstag stehen weitere Prüfungen für Springpferde in der Kl. A auf dem Programm und dann geht es außerdem einmal hoch hinaus mit einer Springprüfung der Kl. S* im Preis der May & Co.. Und auch die Gemeinde Breitenburg spendiert dafür einen Ehrenpreis.

Zu sehen sind die Breitenburger Reitertage live bei www.clipmyhorse.tv.



Ergebnisübersicht Breitenburger Reitertage

1 Springpferdeprüfung Kl.L, Einlaufprfg. Quali BCh 5j. Pferde, Preis vom Holsteiner Verband

1. Massimo Bonomi (Elmshorn/ITA) auf Keaton 9 8.60

2. Teike Carstensen (Sollwitt/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) auf Booster 13 8.50

3. Katharina Först (Krempermoor/RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V) auf Unique 128 8.40

4. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Colcannon 8.20

4. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe/SWE) auf Courino 8.20

4. Lena Glisic (Münsterdorf/RV Breitenburg e.V.) auf Starbucks 27 8.20



2/1 Springprüfung Kl.M*, 6j. Pferde, Einlaufprfg. Quali BCh 6j. Pferde

1. Abt.+2. Abt.:Preis der R+V Versicherung

1. Takashi Shibayama Haase (Ahlerstedt - Ottendorf/JPN) auf Scotch 53 0.00 / 67.03

2. Johanna Scharmacher (Cadenberge/RFV Börde Lamstedt) auf Stolzer Jung 0.00 / 67.75

3. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Hoheit 37 0.00 / 67.99

4. Thomas Voß (Schülp/RFV Höllnhof e.V.Schülp) auf Calciano 0.00 / 68.43

5. Björn Behrend (Viöl/RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) auf Uptown Boy G 0.00 / 68.47

6. Takashi Shibayama Haase (Ahlerstedt - Ottendorf/JPN) auf Donatella 104 0.00 / 69.12



2/2 Springprüfung Kl.M*, 7j. + ält. Pferde, Einlaufprfg. Quali BCh 6j. Pferde

1. Abt.+2. Abt.:Preis der R+V Versicherung

1. Svenja Haux (Hamburg/RFV Stall Moorhof) auf Ulivan 0.00 / 66.18

2. Hanna Schreder (Regen/Grenzland RFV Zwiesel e.V.) auf Lakisha 3 0.00 / 68.12

3. Steffen Dehmelt (Ecklak/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Clintara D 0.00 / 68.27

4. Massimo Bonomi (Elmshorn/ITA) auf Caracho 18 0.00 / 69.77

5. Daniel Heuer (Dassow/RV Hofgut Redentiner Mühle e. V.) auf Cool lady 13 0.00 / 70.02

6. Marie Flick (München/TRV Gut Bohmerhof e.V.) auf Call me Clara 0.00 / 70.65



3 Springpferdeprüfung Kl.M*, Qualifikation BCh 5j. Pferde, Preis der Firma Eskildsen GmbH

1. Massimo Bonomi (Elmshorn/ITA) auf Keaton 9 9.00

2. Rolf-Göran Bengtsson (Itzehoe/SWE) auf Courino 8.60

3. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Coquetto del Pierre 8.40

4. Jan Meves (Mehlbek/RuFV Nutteln u.U. eV) auf For Carsten 8.30

5. Michael Ziems (Wöhrden/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne) auf Constanzehof's Toy Story 8.20

6. Katharina Selmer (Kellinghusen/Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) auf Ilou 3 8.10

6. Philip Loven (Meldorf/DEN) auf Indra N 8.10



4 Springpferdeprüfung Kl.M**, Qualifikation BCh 6j. Pferde, Preis der Borba GmbH

2. Philipp Schulze (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Dominator 24 8.50

2. Andreas Erni (Oelixdorf/SUI) auf Riscalino 8.50

4. Hannes Ahlmann (Reher/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Tokyo 4 8.40

5. Michael Ziems (Wöhrden/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne) auf Constanzehof's Happy Bellini 8.20

6. Fredrica Söderström (Mehlbek/SWE) auf Jonica's Cassia De Revell 7.80

6. Frank Wagner (Halstenbek/PSV Friedrichshulde e.V.) auf Knuffi Nu 7.80



7/1 Stilspringprüfung Kl.A*, JUN/JR, Preis der Provinzial Versicherung

1. Maja Krempien (Nindorf/RV Concordia a.d.Miele e.V.) auf Dirano 9 8.20

2. Lea-Marie Pollum (Horst/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Feriano 4 8.00

3. Luisa Marie Losse (Lohbarbek/Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) auf Alula 2 7.90

3. Laura Manukian (Hohenaspe/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Laudatio Con Dia WE 7.90

5. Alea Merz (Beldorf/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Cristrose 7.80

5. Luisa Marie Losse (Lohbarbek/Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) auf Gajora 7.80



7/2 Stilspringprüfung Kl.A*, REI, Preis der Firma Trede & von Pein

1. Amelie Pippis (Bevern/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Hermes 138 9.00

2. Frauke Reiner-Stahl (Grevenkop/RFV Kollmar e.V.) auf Fiance 2 8.70

3. Katrin Magens (Nortorf/RV Breitenburg e.V.) auf Clooney 143 8.40

4. Juliana Goldammer (Hamburg/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) auf Denno-Trentino 8.20

5. Polydora Pardali (Pinneberg/GRE) auf Cayman Air 8.00

6. Nicole Raufeisen (Jardelund/RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V.) auf Happy R 7.90



8/1 Springprüfung Kl. A**, JUN/JR, Preis der Firma EEW, Energy from waste GmbH

1. Maja Krempien (Nindorf/RV Concordia a.d.Miele e.V.) auf Dirano 9 0.00 / 49.43

2. Linnea Asmussen (Gokels/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) auf Rocky Balboa Q 0.00 / 51.73

3. Ronja Eskildsen (Itzehoe/RuFV Nutteln u.U. eV) auf Cooper 197 0.00 / 52.28

4. Colin McConaghy (Kummerfeld/RV Seeth-Ekholt e.V.) auf Stella EH 0.00 / 52.72

5. Luisa Marie Losse (Lohbarbek/Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) auf Alula 2 0.00 / 54.20

6. Emmy Janßen (Kattrepel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne) auf C-Herzelein J 0.00 / 55.33



8/2 Springprüfung Kl. A**, REI, Preis der Firma Hennecke

1. Mareike Hamann (Heide/RV Concordia a.d.Miele e.V.) auf California Sunshine 3 0.00 / 55.89

2. Aleen Ellefsen (Tellingstedt/RFV Tellingstedt) auf Ballkönigin 0.00 / 57.31

3. Nikola Wraage (Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) auf Alex 677 0.00 / 57.33

4. Gina Felgendreher (Kiel/RV Dobersdorf-Schönkirchen u.Umg.) auf Räubertochter 15 0.00 / 57.78

5. Claudia Lauck (Pinneberg/RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) auf Ibrahim 21 0.00 / 59.93

6. Imke Frantz (Fockbek/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg) auf Charan 7 0.00 / 63.75

Weitere Ergebnisse und Infos finden Sie hier.