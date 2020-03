Braunschweig

Zum sechsten Mal sicherte sich das Team vom Landesverband Westfalen den Sieg. Und zum sechsten Mal mit Mannschaftsführer Klaus Reinacher. „Ich bin schon sehr stolz auf mein Team“, freute sich der ‘Dauersieger’, „aber wir nehmen die Auswahl unseres Teams für diese Deutsche Meisterschaft auch immer sehr ernst. Für uns ist diese Meisterschaft in jedem Jahr ein Highlight!“

Drei Reiter in zwei Umläufen lieferten sechs Nullrunden! Das gelang dem Team Westfalen mit Greta Reinacher auf Galmé, Markus Merschformann auf Cuma und Oliver Schaal auf Classic Man. Aber das gelang auch dem Team Schleswig-Holstein um Harm Sievers mit Teike Carstensen auf Ella von Kielslück, Pheline Ahlmann auf Dialo und Jan Meves auf Captain Keep Cool. Das bedeutete: die Deutsche Meisterschaft 2020 wurde in einem Stechen entschieden. Je ein Reiter pro Mannschaft musste in den Stechparcours. Die Herren des Teams Westfalen guckten ihre junge Kollegin Greta Reinacher aus. Die 30-jährige Tochter des Mannschaftsführers war eigentlich nur als Ersatzreiterin eingesprungen und Vater Reinacher bekannte: „Ich hätte lieber einen von den Jungs ins Stechen geschickt, weil die mehr Erfahrung haben, aber die Jungs hatten das so entschieden.“ Greta Reinacher bewies starke Nerven und lieferte eine sehr flüssige Nullrunde ab. Jetzt waren die Holsteiner am Zug. Die Holsteiner schickten ihren gestern frisch gekürten Deutschen Meister der Landeschampions, Jan Meves, ins Stechen. Meves gab alles, kam nicht ganz optimal in eine Wendung und blieb tatsächlich rund eineinhalb Sekunden langsamer als Greta Reinacher. Der sechste Sieg für Westfalen war ins Geschichtsbuch geschrieben.

Auf dem Bronzetreppchen landete das Team aus Mecklenburg-Vorpommern mit Mannschaftsführer Heiko Schmidt. Schmidt war happy und zufrieden mit Platz drei, kündigte aber direkt in Richtung Westfalen an: „Sechs Siege, jetzt reicht’s auch mal. Nächstes Jahr greifen wir wieder an.“

Die Deutsche Meisterschaft der Landesverbände ist die Prüfung, bei der Teamkollegen mitfiebern. Bei der gemeinschaftliche Emotionen gefeiert werden. Bei der ‘erfahrene Hasen’ und ‘junge Küken’ gemeinsam um Medaillen kämpfen. CLASSICO-Sportdirektor Franke Sloothaak traf den Nagel auf den Kopf: „Der Pferdesport ist schon ein toller Sport im Team von Mensch und Pferd, aber dieser Team-Wettkampf ist einfach noch einmal etwas ganz besonderes und durch nichts zu ersetzen. Auch, weil der Stellenwert dieser Meisterschaft für die Landesverbände auf keinen Fall unterschätzt werden darf.“

Knud Maywald, der Vorstandsvorsitzende der Öffentlichen Versicherung Braunschweig,war selbst engagierter Springreiter und verfolgt diese Deutsche Meisterschaft in jedem Jahr mit großer Begeisterung. 2020 begann er sein Resümee mit einem Geständnis: „Ich gebe zu, ich habe ein bisschen mehr die Daumen für Schleswig-Holstein gedrückt – aus dem einfachen Grund, weil ich da selbst reiten gelernt habe. Aber…“, fügte er lachend hinzu, „es war toller Sport, die Besten haben gewonnen und es war wahnsinnig spannend.“ Bereits vor den CLASSICO-Tagen 2020 hatte Maywald seinen Sponsoring-Vertrag mit dem CLASSICO um zwei Jahre verlängert – mit einer schlichten und mit der besten Begründung überhaupt: „Weil uns die Pferde verbinden.“

Die Sieger der Deutschen Meisterschaft der Landesverbände:

2020: Westfalen

2019: Baden-Württemberg

2018: Westfalen

2017: Westfalen

2016: Baden-Württemberg

2015: Schleswig-Holstein

2014: Westfalen

2013: Mecklenburg-Vorpommern

2012: Westfalen

2011: Schleswig-Holstein

2010: Hannover

2009: Westfalen

ERGEBNISSE des Braunschweig CLASSICO:

Samstag, 07. März 2020:

1. WESTFALEN Mannschaftsführer: Klaus Reinacher

Cuma Markus Merschformann WEF 0.00 / 64.33 sec 0.00 / 64.09 sec

Galmé Greta Reinacher WEF 0.00 / 63.27 sec 0.00 / 60.09 sec

Classic Man V Oliver Schaal WEF 0.00 / 61.93 sec 0.00 / 64.28 sec

Gesamt 0.00 / 189.53 sec 0.00 / 188.46 sec

2. SCHLESWIG HOLSTEIN MF: Harm Sievers

Ella von Kielslück Teike Carstensen SHO 0.00 / 62.82 sec 0.00 / 61.11 sec

Dialo Pheline Ahlmann SHO 0.00 / 61.51 sec 0.00 / 60.93 sec

Captain keep cool R Jan Meves SHO 0.00 / 59.75 sec 0.10 / 61,26 sec

Gesamt 0.00 / 184.08 sec0.10 / 154.40 sec



3. MECKLENBURG VORPOMMERN MF: Heiko Schmidt

Chaleen Christoph Lanske MVP 0.00 / 62.77 sec 0.00 / 60.00 sec

Come and Fly Denise Svensson MVP 0.00 / 60.56 sec 0.00 / 60.46 sec

Balouna Windana Philipp Makowei MVP 4.00 / 61.34 sec 0.00 / 60.27 sec

Gesamt 4.00 / 184.67 sec 0.00 / 180.73 sec

4. BADEN WÜRTTEMBERG MF: Karl-Heinz Streng

La Belle – J Tobias Schwarz BAW 0.00 / 61.97 sec 4.00 / 58.90 sec

Missile du Buisson Markus Kölz BAW 4.00 / 60.43 sec 0.00 / 59.81 sec

Smint Tina Deuerer BAW 0.00 / 62.07 sec 0.00 / 59.08 sec

Gesamt 4.00 / 184.47 sec 4.00 / 177.79 sec

5. BAYERN MF:

CarloLisa Zoller BAY 0.00 / 63.68 sec 4.00 / 61.78 sec

Maxima du Rouet Maximilian Weishaupt BAY 0.00 / 61.50 sec 8.00 / 60.50 sec

Zivia Hans-Peter Konle BAY 0.00 / 61.44 sec 0.00 / 56.70 sec

Gesamt 0.00 / 186.62 sec 12.00 / 178.98 sec

6. RHEINLAND MF:

Oreal Des Etains Z Frederic Tillmann RHL 4.00 / 62.30 sec 0.00 / 64.57 sec

Azaro T Celine Tillmann RHL 4.00 / 63.24 sec 0.00 / 62.14 sec

Chaccomio M Frederik Knorren RHL 0.00 / 58.82 sec 4.00 / 58.00 sec

Gesamt 8.00 / 184.36 sec 4.00 / 184.71 sec