Groß Viegeln

Zu jenen mit weiter Anreise zählt Pferdewirtschaftsmeister Hergen Forkert aus Oberneuland bei Bremen. Knapp 300 Kilometer beträgt die Strecke von Forkerts Anlage bis nach Groß Viegeln zu Holger Wulschner und die nimmt er auf sich. “Klar muss man sich bemühen, aber wenn man mal zurückdenkt, war das früher ja auch nicht anders”, erinnert sich Hergen Forkert an Turniere ohne Stallzelte und Übernachtung in Hotels. Soll heißen: in Corona-Zeiten spielt das Zeitmanagement eine andere Rolle, aber – es geht. Forkert, Felix Ewald aus der Nähe von Berlin, Jesse Luther aus Wittmoldt in Schleswig-Holstein – sie alle nehmen mehr Fahrzeiten auf sich. Pferdesport bei Late Entry-Turnieren wird noch “regionaler” werden.

Luther gewann am Freitag eine Springpferdeprüfung Kl. L mit dem Wallach Check Me vor Richard Robinson (Steffenshagen) mit dem Hengst Crack FW. Das Gleiche gelang Leoni Retzlaff ( Kropp) mit Caracho – sowohl Crack FW, der erneut Zweiter war, als auch Caracho haben mit Cascadello den gleichen Vater.

Die Springpferdeprüfungen der Kl. A waren ebenfalls hochbegehrt. Felix Ewaldt mit Zalando Royal und Vielseitigkeitsas Andreas Brandt aus Neuendorf und seine Donna Olympia B aus eigener Zucht gewannen jeweils die erste und zweite Abteilung. Jessica Magens vom RV Breitenburg gewann mit Cascalino von Cascadello die erste Springpferde-A* vor Elisabeth Jürgens (Polzow) und der Clondyke-Cellestial-Tochter Cavinea.

Ob aus Bremen, der Nähe von Berlin oder dem Gastgeberland, alle sind froh, das Holger und Astrid Wulschner das Thema angepackt haben und das die Einhaltung der Corona-Regeln diszipliniert befolgt wird. M.B.

Weitere Ergebnisse und Starterlisten gibt es hier.