Groß Viegeln

Mit Fabiélla BH blieb der Springreiter in 65,85 Sekunden fehlerfrei. Eine Sekunde mehr benötigten Steffen Krehl ( Lentzke) und Conchito. Platz drei ging an Thomas Kleis ( Wendorf) mit Silberpfeil M. Insgesamt 56 Paare gingen in dieser abschließenden Prüfung in Groß Viegeln beim Turnier von Astrid und Holger Wulschner an den Start.

Blick in die Zukunft

Jeweils vier Prüfungen bot die unter Corona-Beschränkungen stattfindende Veranstaltung. Gefragt war Aufmerksamkeit, Distanz und Rücksichtnahme. Das habe gut funktioniert, befand der Vorsitzende der Landeskommission Mecklenburg-Vorpommern, Hans-Joachim Begall. Auswerten und bewerten können auch Ordnungs- und Gesundheitsamt des Landkreis Rostock die Erfahrungen aus diesem Late Entry in einer kontaktlosen Sportart. Das kann für die Beurteilung und Genehmigung weiterer Veranstaltungen in den kommenden Monaten eine Hilfestellung sein, auf die auch andere Landkreise zugreifen können.

Sieg auch für Makowei

Die Springprüfung Kl. M** gewann zuvor Philipp Makowei ( Gadebusch) mit der OS-Stute Balouna Windana, der Sieg in der zweiten Abteilung ging an Jan Philipp Schultz aus Böbs und Coupon S. Schultz plant selbst in Ahrensbök/Böbs ein Turnier in den kommenden Wochen. Hinter dem Paar aus Schleswig-Holstein reihte sich Jörg Möller ( Lübtheen-Garlitz) ein mit Casado.

Die abschließenden Youngster-Springprüfungen gingen an Robert Bruhns und Great Princess im Zwei-Sterne-M-Springen und an Peter Jakob Thomsen ( Leck) und die Stute Dynamite im Ein-Sterne-M-Springen. M.B.

Die Starter- und Ergebnislisten finden Sie hier.