Burg/Fehmarn

Loveless heißt der braune Holsteiner Hengst, der Springreiter Thomas Voß aus Schülp den Sieg zum Auftakt der Großen Tour beim Fehmarn-Pferde-Festival bescherte. “Ein Hengst mit Charakter und Vermögen”, sagt der 60 Jahre alte Profi, eben ein Pferd zum “Wohlfühlen” im Parcours. Erst seit Februar hat der Pferdewirtschaftsmeister den Holsteiner Hengst in seinem Stall stehen, aber im vierten S-Springen des Hengstes den ersten Sieg, bzw. die vierte Platzierung.

Loveless erster S-Sieg

In 57,23 Sekunden fing Voß noch den lange Zeit führenden Rasmus Lüneburg aus Hetlingen ab, der im Sattel von Sternenbanner saß. Die Stute ist ein sehr schnelles Pferd, war mit Rasmus’ Schwester Jule Lüneburg 2018 Siegerin im Großen Preis des Kaufhauses Stolz. Jule vertraute ihrem Bruder Sternenbanner an, weil sie selbst aus familären Gründen verhindert ist. So blieb jetzt Platz zwei für die GP-Siegerin und Rasmus Lüneburg. Dahinter folgte die Amazone Linn Hamann mit Cesano.

Lüneburg-Sieg in der Mittleren Tour

Für Lüneburg lief der Tag ohnehin gut. Bereits in der Mittleren Tour heimste der Profi aus dem Kreis Pinneberg einen Sieg ein mit Continuity, vor Carsten-Otto Nagel und Castello. Derweil ging der Sportnachwuchs auf dem benachbarten Karl-Groth-Platz auf Notenjagd und zwar im Mixed-Stil-Geländeritt. Nicht die Zeit entscheidet alles, sondern die Einwirkung des Reiters, bzw. der Reiterin, das flüssige und effektive reiten über Geländehindernisse steht im Mittelpunkt. Und das machte Max-Johann Horn (RV Klützer Winkel) mit dem Ponyhengst Smart Vision am Besten. Mit der Note 8,4 gewann der junge Reiter die Prüfung des PSH/VFV-Talentscouting präsentiert von Böckmann Pferdeanhänger und Kraemer-Pferdesport - die an Schleswig-Holsteins Vielseitigkeitslegende Herbert Blöcker erinnert.

Am Samstag geht es beim Fehmarn-Pferde-Festival um den Holsteiner Masters-Preis im Parcours und in der Volksbank Reithalle steht ein Prix St. Georges auf dem Programm. Die besten Paare aus dieser schweren Prüfung treten dann am Sonntag in einer Intermediaire I-Kür an. Live übertragen wird das Fehmarn-Pferde-Festival vom Martin-Stolz-Platz in Burg a. Fehmarn vom Pferdesportportal www.clipmyhorse.tv..



Ergebnisse im Überblick

30/1 Springprfg. Kl. M**, Youngster

1. Mathias Noerheden Johansen ( Elmshorn/RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V./DEN) auf Contonio 0.00 / 54.30

2. Mads Laffrenzen ( Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Contino 69 0.00 / 57.19

3. Rainer Schulz ( Ahrensbök/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Caleo 10 0.00 / 59.97

4. Timo Evers ( Badendorf/ RV Badendorf/GER) auf New York 21 0.00 / 60.34

5. Katharina von Essen (Senden/RFV Havixbeck-Hohenholte e.V./GER) auf Calina 116 0.00 / 61.33

6. Ezequiel Andres Ferro Menendez ( Trittau/RFV Clenze e.V./ARG) auf Emi Initia 0.00 / 62.77



30/2 Springprfg. Kl. M**, Youngster

1. Jan Philipp Schultz (Boebs/ Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V./GER) auf George 141 0.00 / 55.84

2. Berit Nagel ( Löwenstedt/RC Blau-Weiß Löwenstedt/GER) auf Darina 154 0.00 / 57.39

3. Hans-Thorben Rüder ( Greven/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Commander 34 0.00 / 60.03

4. Jan-Pierre Fromberger ( Bovenau/TRSG Holstenhalle Neumünster e.V./GER) auf Calahary 2 0.00 / 60.89

5. Linn Hamann ( Ammersbek/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Cas Hope 0.00 / 61.41

6. Christian Kleis ( Wiemersdorf/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Nayla 12 0.00 / 62.77



30/3 Springprfg. Kl. M**, Youngster

1. Peter Jakob Thomsen ( Lindewitt/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Dynamite 23 0.00 / 56.37

2. Rick Siewert ( Oranienburg/RZV Ferchesar e.V./GER) auf Clash Royale 0.00 / 57.94

3. Jordi Sander ( Trittau/PS Granderheide e.V./GER) auf Colani 70 0.00 / 60.22

4. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Calle Deluxe 0.00 / 61.06

5. Karin Ernsting ( Münster/RV St. Hubertus Wolbeck e. V./GER) auf Happy Time 6 0.00 / 62.55

6. Mads Laffrenzen ( Husum/RFV Mildstedt u.U./GER) auf Cormick 5 0.00 / 63.89



32/1 Springprfg. Kl. M**, Mittl. Tour, 1.Abtgl. LK 3, Preis der Windenergie Fehmarn

1. Johanna Beckmann ( Brunsbüttel/Reit- u.Fahrverein Germ. Marne/GER) auf Estaval 0.00 / 57.39

2. Hartmut Becker (Barnitz/RFV Zarpen u.U.e.V./GER) auf Connycastell 0.00 / 58.72

3. Berit Nagel ( Löwenstedt/RC Blau-Weiß Löwenstedt/GER) auf Darina 154 0.00 / 61.87

4. Borja Garcia-Gallardo ( Lentföhrden/RFV Eichengrund-Lentföhrden/ ESP) auf Chantalle 7 0.00 / 63.00

5. Jörg Benninghoff ( Hünxe/RFV Bruckhausen 1925 e.V./GER) auf Acorado B 0.00 / 64.50

6. Mattis Johannsen (Hörup/PSG Hörup u.Umg./GER) auf Chicca-Blue 0.00 / 65.38



32/2 Springprfg. Kl. M**, Mittl. Tour, 2. Abtg. LK 1+2 Rlp 0 - 56, Preis des Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes, Frau Kratofil

1. Peter Jakob Thomsen ( Lindewitt/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Dynamite 23 0.00 / 56.98

2. Jane Sophie Dethlefsen (Risum-Lindholm/ RV Niebüll e.V./GER) auf Cris Cab 0.00 / 58.99

3. Peter Jakob Thomsen ( Lindewitt/RuFV Südtondern e.V. Leck/GER) auf Cera 75 0.00 / 59.36

4. Lisa-Marie Mailand ( Trittau/RFV Clenze e.V./GER) auf Emi Bordeau 0.00 / 60.37

5. Jordi Sander ( Trittau/PS Granderheide e.V./GER) auf Carioca K 0.00 / 60.58

6. Volkert Naeve (Holzbunge/RV Am Wittensee/GER) auf Calle Deluxe 0.00 / 60.84



32/3 Springprfg. Kl. M**, Mittl. Tour, 3. Abtg. LK 1+2 Rlp ab 56, Preis der Provinzial-Versicherung, Agentur Rösler, Prange, Boldt

1. Rasmus Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Continuity 0.00 / 55.08

2. Carsten-Otto Nagel ( Wistedt/RFV Stall Moorhof/GER) auf Castello 213 0.00 / 57.72

2. Ann-Kathrin Kock ( Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Ciarada 2 0.00 / 57.72

4. Rasmus Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Corniola 2 0.00 / 57.88

5. Hans-Thorben Rüder ( Greven/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Courage 138 0.00 / 58.56

6. Mascha Krause (Krummwisch/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf D'accord 68 0.00 / 59.61



36 Springprfg. Kl. S*, Gr. Tour, Preis der Fa. Peer-Span GmbH

1. Rasmus Lüneburg ( Hetlingen/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Sternenbanner 3 0.00 / 57.35

2. Linn Hamann ( Ammersbek/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Cesano 5 0.00 / 57.56

3. Rainer Schulz ( Ahrensbök/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Little Diamond 14 0.00 / 58.28

4. Hans-Thorben Rüder ( Greven/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Dakota 420 0.00 / 58.39

5. Eoin Ryan ( Krummesse/RSV Krummesse eV/IRL) auf Cardinetto 0.00 / 58.54

6. Carsten-Otto Nagel ( Wistedt/RFV Stall Moorhof/GER) auf L'Esperance 2 0.00 / 58.83



21 Springprfg. Kl. A* m. Gelämdehindernissen, PSH/VFV-Talentscouting, präsentiert von Böckmann Pferdeanhänger und Kraemer-Pferdesport - In Gedenken an Herbert Blöcker, Preis von Frau Cathrin Wilder, Hof Schwelbek

1. Selina Vöge ( Heringsdorf/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Caramac 4 0.00 / 37.06

2. Max Johann Horn ( Groß Schwansee/RV Klützer Winkel e. V./GER) auf Lilith 25 0.00 / 38.46

3. Nina Weilandt ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Smilla 40 0.00 / 39.96

4. Nina Weilandt ( Fehmarn/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Clover Cavalier 0.00 / 42.52

5. Luisa Marie Schindler ( Lübeck/Lübecker RV e.V./GER) auf Con vento 2 0.00 / 43.41

6. Linnea Asmussen (Gokels/RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV/GER) auf Condor Blue 0.00 / 43.89



26/1 Springprfg. Kl. L, Kl. Tour, geschl. Prfg., 1. Abtg. LK 3, Preis der Fa. Elektro-Jacobsen, Landkirchen

1. Frank Werner ( Lütjenburg/RV Lütjenburg-Mühlenfeld e.V./GER) auf Cody 92 0.00 / 53.96

2. Hartmut Becker (Barnitz/RFV Zarpen u.U.e.V./GER) auf Czuczo 0.00 / 54.10

3. Anne Reichmuth (Techau/RFV An der Talmühle-Havekost e.V./GER) auf Everyday a Diamond 0.00 / 55.68

4. Constantin Meinert ( Mölln/RFV Schwarzenbek u.U.e.V./GER) auf Cinderella M 3 0.00 / 58.33

5. Constantin Meinert ( Mölln/RFV Schwarzenbek u.U.e.V./GER) auf Ballerina 287 0.00 / 60.00

6. Tanja Kreimer ( Stadtlohn/RFV Greven e.V./GER) auf Canny Rose 0.00 / 60.09



26/2 Springprfg. Kl. L, Kl. Tour, geschl. Prfg., 2. Abtg. LK 4, Preis der Fa. Serk & Co, Stefan Lübker, Burg

1. Mia Scholz ( Schönberg/Probsteier RV e.V. Schönberg/GER) auf Nemo 365 0.00 / 55.44

2. Greta Haase ( Neumünster/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Rainbow Lilly 0.00 / 55.96

3. Friederike Willmers (/RV St. Hubertus Wolbeck e. V./GER) auf Quarzit 0.00 / 57.02

4. Frederic Klagges ( Goosefeld/ RC Damp e.V./GER) auf Zaress 0.00 / 57.11

5. Lina Fitzner (Daldorf/RFV Bad Segeberg u.U.e.V./GER) auf Condos FR 0.00 / 58.95

6. Aenne-Frederike Grube ( Lübeck/RFV Hamberge e.V./GER) auf Commander Cody 2 0.00 / 59.26



28/1 Springprfg. Kl. M, Kl. Tour, geschl. Prfg., 1. Abtgl. JUN/JR, Preis der Fa. Bruhn & Bruhn, Vadersdorf

1. Tomke Sievers (Tasdorf/RFV Husberg u.U.e.V./GER) auf Quinterus 0.00 / 57.51

2. Constantin Meinert ( Mölln/RFV Schwarzenbek u.U.e.V./GER) auf Ballerina 287 0.00 / 57.57

3. Vivienne Stemmann ( Ahrensburg/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Cancum 3 0.00 / 59.86

4. Aenne-Frederike Grube ( Lübeck/RFV Hamberge e.V./GER) auf Commander Cody 2 0.00 / 61.73

5. Hannah Schimmelpfeng ( Ahrensburg/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Daily Surprise 4 1.00 / 64.32

6. Josephine Trepkau ( Ahrensbök/Lübecker RV e.V./GER) auf Quilan 6 1.00 / 64.35



28/2 Springprfg. Kl. M, Kl. Tour, geschl. Prfg., 2. Abtg. REI, Preis der Wirtschaftsprüfunbgsgesellschaft, Kähler, Thomsen-Detlefs, Wagner

1. Mia Scholz ( Schönberg/Probsteier RV e.V. Schönberg/GER) auf Nemo 365 0.00 / 55.60

2. Cathrin Thiede (Neustadt/RFV An der Talmühle-Havekost e.V./GER) auf Pretty Woman C.T. 0.00 / 59.68

3. Ramon Gotthard ( Hanerau-Hademarschen/RuFV Nutteln u.U. eV/GER) auf Langer Jan 2 0.00 / 59.72

4. Ronja Schramm ( Lehmkuhlen/ RV Preetz u.U.e.V./GER) auf Can Be Famous 0.00 / 60.40

5. Lina Fitzner (Daldorf/RFV Bad Segeberg u.U.e.V./GER) auf Condos FR 0.00 / 60.68

6. Yvonne Domeyer ( Pinneberg/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V./GER) auf Ceragon 0.00 / 61.50



46 Mixed-Stilgelände-Stilspring WB, PSH/VFV-Talentscouting präsentiert von Böckmann-Pferdeanhänger und Kraemer-Pferdesport - In Gedenken an Herbert Blöcker, Ehrenpreise der Würtembergischen Versicherung, Marcel Raabe

1. Max Johann Horn ( Groß Schwansee/RV Klützer Winkel e. V./GER) auf Smart Vision (8.40) 0.00 / 0.00

2. Nike Bohrer ( Eckernförde/ RC Damp e.V./GER) auf Steendiek's Arizona (8.20) 0.00 / 0.00

3. Anneke-Nadine Kipp ( Krummesse/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Nashville Sound (8.00) 0.00 / 0.00

4. Zara Tafazzoli ( Lübeck/RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V./GER) auf Katinka 181 (7.90) 0.00 / 0.00

5. Max Johann Horn ( Groß Schwansee/RV Klützer Winkel e. V./GER) auf Lilith 25 (7.80) 0.00 / 0.00

6. Phelina Lage (Dannau/Ostholst. RV Malente Eutin e.V./GER) auf Django 304 (7.70) 0.00 / 0.00



6 Dressurprfg. Kl. L, Trense, Aufg. L5 auswendig !!, nur JUN, Qualifikation LVM-Cup Schl.-Holst. 2019

1. Liv Malin Heite (Rodenbek/RG Gestüt Heidberg e.V./GER) auf Nanho Black S 7.80

2. Chiara Sophie Graage (Bad Malente/Ostholst. RV Malente Eutin e.V./GER) auf Cardeur 3 7.40

3. Janne Marie David (Hordorf/ RV Bad Schwartau u.U./GER) auf Captain Cook 12 6.70

4. Hannah Maron (Bargenstedt/ RSG Volkerswurth eV/GER) auf Feines Schätzchen 6.30

5. Sophie Therese Trepkau (Langniendorf/RuFV Neuengörs u. Umg. e.V./GER) auf Whitney 359 6.10

5. Katharina von Buchwaldt (Hohwacht/Fehmarnscher Ringreiterverein e.V./GER) auf Zohara J 6.10



7 Dressurprfg. Kl. L, Kandare, Aufg. L6, Preis des Restaurant Doppeleiche, Burg

1. Lisa Charlotte Wolter ( Hamburg/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Fair Lady 381 7.60

2. Ariane Denker ( Wesenberg/RFV Zarpen u.U.e.V./GER) auf Feldgoldlütten 7.50

3. Paulina Ghaussy ( Hamburg/RV Am Bredenbeker Teich e.V./GER) auf Bolero II 7.30

4. Hannah Maron (Bargenstedt/ RSG Volkerswurth eV/GER) auf Feines Schätzchen 7.20

4. Antonia Trepkau ( Ahrensbök/Lübecker RV e.V./GER) auf Goldina 49 7.20

6. Laura Baumschäfer (Timmend.Strand/RSV Krummesse eV/GER) auf Quatermoon 7.00



8 Dressurprfg. Kl. M*, Aufg. M3, Preis der Fa. Bug's Wohnen und Schenken, Burg

1. Kim Sarah Kleis ( Wiemersdorf/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Damon de Luxe OLD 7.80

2. Kim Sarah Kleis ( Wiemersdorf/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Darling 310 7.50

3. Lisa Charlotte Wolter ( Hamburg/RV Rehagen-Hamburg e.V./GER) auf Fair Lady 381 7.40

4. Christian Anselm ( Lübeck/Lübecker RV e.V./GER) auf Flow Feeling 7.30

5. Melanie Hornung ( Barsbüttel-Stellau/Nordd.u.Flottbeker RV/GER) auf Graziana 31 7.20

6. Helen Dierk ( Ahrensburg/ RV Ahrensburg-Ahrensfelde/GER) auf Crescendo C 6.70



9 Dressurprfg. Kl. M**, Aufg. M8 (20x58), Preis des U-Boot Museum Fehmarn

1. Christina Ellendt ( Heikendorf/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Dow Jones 53 694.00

2. Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg/ Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV/GER) auf Florentine 110 690.00

3. Kim Sarah Kleis ( Wiemersdorf/RFV Eichengrund-Lentföhrden/GER) auf Damon de Luxe OLD 686.00

4. Hilke Schattner ( Harmsdorf/RFV Lensahn e.V./GER) auf Sophisticat 654.00

5. Katja Schiele ( Sieversdorf/RG Holsteinische Schweiz e.V./GER) auf Quarterstar 653.00

6. Hilke Schattner ( Harmsdorf/RFV Lensahn e.V./GER) auf Ligeti 2 638.50



