Burg/Fehmarn

Nicht minder willkommen sind die goldfarbenen Schleifen nach Prüfungen. Die erste aus einer ganzen Reihe von zu verteilenden Symbolen holte sich der 21-jährige Laurens Wenzel aus Grande in einer Springprüfung Kl. M* mit dem 16 Jahre alten Holsteiner Wallach Chalayan. Der junge Reiter von der PS Granderheide ist übrigens einer jener Reiter, die in der Initiative “Jungs aufs Pferd” in den Springsport hineinwuchs. Diese Initiative wurde vor mehr als zehn Jahren von Turnierrichterin Heike Petersen ins Leben gerufen und bietet vielseitige und spannende Programme für die jungen Herren im Sattel.

Den Siegesritt von Laurens Wenzel mit Chalayan sehen Sie hier.

Frauen vorn

Mit zwei Prüfungen der Klasse M - unterteilt nach Leistungsklassen der Aktiven - hat das Fehmarn-Pferde-Festival begonnen und Frauen waren wie immer auch in großer Zahl dabei. Etwa Inga Czwalina, die ihr “Heimturnier” schon mal nutzte, um mit der neun Jahre alten Stute Quinta die zweite Abteilung des M*-Springens zu gewinnen. Und noch eine Siegerin gab es: Malin Asmussen (Hanerau-Hademarschen), Tochter des Ausbilders Ove Asmussen, jumpte im Zwei-Sterne-M-Springen mit dem Hengst Silent Pepper zum Sieg.

Beide Prüfungen wurden in verschiedenen Abteilungen gewertet und der Andrang war durchaus groß. Einen Doppelerfolg konnte einmal mehr Sven-Gero Hünicke aus Fehmarn verbuchen. Der junge Profi gewann mit Carlos Calito das M**-Springen und wurde mit dem neuen Landeschampion Chanio auch noch Zweiter. Hohen Andrang, genau das hatten die Veranstalter erwartet und das Fehmarn-Pferde-Festival deswegen auch entspannt am Donnerstag begonnen. Am Freitag geht es erstmals hoch hinaus, denn dann beginnt um 14.30 Uhr eine klassische S-Springprüfung, die zugleich auch Sichtung für Schleswig-Holsteins Junioren für die Deutschen Jugend-Meisterschaften ist. Das Fehmarn-Pferde-Festival darf aufgrund der neuen Regelungen der Landesverordnung zum Schutz gegen die Corona-Pandemie erstmals wieder bis zu 1500 Zuschauer und Zuschauerinnen beim Turnier zulassen. Darauf freuen sich die Aktiven und auch die Organisatoren am meisten. Verpflichtend ist der Anwesenheitsnachweis vor Betreten des Geländes, ein Corona-Schnelltest ist nicht erforderlich.



Ergebnisübersicht Fehmarn-Pferde-Festival

8.2 Springprüfung Kl. M** LK 1+2

1. Sven-Gero Hünicke (Fehmarn), Carlos Calito 0/ 59,68

2. Sven-Gero Hünicke, Chanio 0/ 60,85

3. Inga Czwalina (Fehmarn), Quinta 0/ 63,21

4. Timo Evers (Badendorf), New York 0/ 63,93

5. Mads Laffrenzen (Mildstedt), Fresh Quidam 0/ 64,47

6. Hans-Thorben Rüder (Greven), Compagnon 0/ 64,53



8.1 Springprüfung Kl. M** LK 3

1. Malin Asmussen (Hanerau-Hademarschen), Silent Pepper 0/ 61,93

2. Petra Rüder (Fehmarn) Latigo 0/ 64,24

3. Freya Sophie Langhans (Fehmarn), Billi Jean 0/ 68,14

4. Inke Steuer (Grande), Frieda IX 0/ 71,39

5. Christian Riedinger (Bösdorf), Van der Vaart R 0/ 71,65



7.2 Springprüfung Kl. M* LK 1+2

1. Inga Czwalina (Fehmarn), Quinta 0/57,27

2. Lina Junkelmann (Klützer Winkel), Arett 0/ 59,23

3. Inga Czwalina, C`est ca 0/ 63,99

4. Kai Schoske (Fehmarn), Cascada 0/ 66,64

5. Elisa-Marlene von Hacht (Hamburg), Perth 0/ 67,00



7.1 Springprüfung Kl. M* LK 3

1. Laurens Wenzel (Grande), Chalayan 0/ 62,16

2. Ilkay Kalay (Lentföhrden), Cosimax 0/ 62,28

3. Vivienne Stemmann (Ahrensburg), Cancum 0/ 64,22

4. Jorgo Lunau (Eutin), Chelsea 0/ 64,24

5. Laura-Marie Koller (Fehmarn), Qiva Bell 0/ 68,18

Das Fehmarn-Pferde-Festival im Internet: www.reiten-auf-fehmarn.de

Bei Facebook: https://www.facebook.com/fehmarnscherringreiterverein