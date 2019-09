Baden-Baden

Auch am Samstag gab es im T. von Zastrow Stutenpreis (Gruppe II, 70.000 Euro, 2.400 m) vor 12.500 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Baden-Baden eine große Überraschung: Die von Markus Klug für TINK Racing trainierte vierjährige Nathaniel-Tochter Amorella gewann mit Jockey Martin Seidl zur sehr attraktiven Quote von 13,5:1 dieses Top-Ereignis am vorletzten Tag der Großen Woche.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte die im Mittelfeld des Zehnerfeldes stets bestechend gehende Außenseiterin, die schon mehrfache Listensiegerin war, aber zuletzt mehrfach nicht ganz zwingend gewirkt hatte, enorme Reserven und ließ die Favoritin Durance leicht mit zweieinviertel Längen hinter sich.

40.000 Euro betrug der Siegpreis beim fünften Erfolg von Amorella, die ihre Gewinnsumme nun auf 87.050 Euro steigerte. Trainer Markus Klug in einem ersten Statement: „Amorella hatte schon viele Top-Leistungen gezeigt, und heute hat sie sich auch auf der 2.400 Meter-Distanz schön beruhigt und ging immer gut. Jetzt ist sie Gruppesiegerin, das hatte ich heute nicht erwartet.“

Jockey Martin Seidl erklärte: „Ich habe Amorella schon ein paarmal geritten. Heute war ich nicht sicher, ob sie die weite Distanz kann. Eigentlich mag sie auch eher weiche Bahn. Das Rennen war nicht so schnell, das kam ihr entgegen. 350Meter vor dem Ziel waren wir vorne, dann war alles entschieden.“

Durance mit erwartet guter Vorstellung

Durance lief als Zweite das erwartet gute Rennen, doch konnte die Diana-Dritte die Gegnerin nicht mehr stellen. Trainer Peter Schiergen: „Sie ist wieder schön ihre Form ausgelaufen. Durance hatte sich gemeinsam mit der Siegerin ja deutlich vom Rest abgesetzt, das war alles in Ordnung.“ Ihr Reiter Andrasch Starke berichtete: „Das war ein gutes Rennen von ihr, allerdings war die Siegerin heute das bessere Pferd.“

Mit sehr beachtlichen Reserven schob sich die Engländerin Shailene noch auf Platz drei. „Wir hatten ein gutes Rennen, die Stute benötigte in der Geraden etwas Anlauf, am Ende kam Sie aber noch sehr gut auf“, versicherte Jockey David Probert.

Sehr zufrieden war man auch im Lager der viertplatzierten Stex. Trainer Roland Dzubasz: „Stex hat die schwächere Form aus Hoppegarten korrigiert. Sie hatte damals nach dem Rennen ein paar Probleme, die aber ausgestanden waren, sonst wären wir hier nicht angetreten. Das war heute der beweis, dass sie in dieser Klasse mithalten kann.“

Satomi ließ als Fünfte früh nach. „Für sie war das Rennen zu langsam“, sagte Trainer Markus Klug. In Memory fiel deutlich zurück.

Zweijährigen-Highlight bleibt in Deutschland

Schlenderhaner Alson lässt die Engländer abblitzen

Eines der bedeutendsten Rennen für zweijährige Pferde bleibt in Deutschland: Das war die sehr erfreuliche Schlagzeile nach dem Wackenhut Mercedes-Benz-Preis Zukunftsrennen (Gruppe III, 55.000 Euro, 1.400 m). Der von Jean-Pierre Carvalho in Bergheim für das Gestüt Schlenderhan trainierte Alson gewann als 4,9:1-Mitfavorit die 32.000 Euro Siegprämie unter Jockey Filip Minarik in atemberaubender Manier.

Mit zwei Längen Vorsprung distanzierte der Areion-Sohn die starke internationale Konkurrenz dank eines gewaltigen Endspurts. Es war eine Augenweide, wie Alson, der zuletzt in Clairefontaine schon erfolgreich gewesen war, den Godolphin-Galopper und heißen Favoriten Well Of Wisdom und Above, ebenfalls aus England, stehenließ.

„Die Leistung zuletzt in Clairefontaine von Alson war schon sehr stark. Er musste sich nicht verbessert haben, um hier zu bestehen. Es war eine sehr überzeugende Vorstellung heute. Vielleicht steuern wir nun den Prix Lagardere am Arc-Tag in ParisLongchamp an“, berichtete Siegtrainer Jean-Pierre Carvalho, der 2010 mit Salomina schon einmal die Siegerin gestellt hatte.

Jockey Filip Minarik war ebenfalls beeindruckt: „Er hatte in Frankreich schon seine Klasse demonstriert und gute Pferde hinter sich gelassen. Ich hatte sehr viel Mumm auf Alson. Er ist ein richtiger Zweijähriger, hat gewaltig angezogen.“

Enttäuschung im Godolphin-Lager

Well of Wisdom, der Dubai-Herrscher Scheich Mohammed gehört und mit großen Vorschusslorbeeren angetreten war, steigerte sich aus dem Vordertreffen nur noch auf Rang zwei, ohne Alson in Gefahr bringen zu können. „Ich bin sehr enttäuscht. Er hat nicht an die letzte Form anknüpfen können, auch wenn er Zweiter wurde. Auch unterwegs ging er hinter dem führenden Pferd nie besonders gut“, wirkte Jockey James Doyle doch ziemlich zerknirscht.

Above ging an der Spitze immer weiter und belegte einen sehr respektablen dritten Rang. Reiterin Hollie Doyle meinte: „Above ist auf weichem Boden noch stärker, aber er hat eine sehr anständige Form geboten.“ Ein tolles Rennen lief auch die Stute Virginia Joy als Vierte. Trainer Jens Hirschberger: „Das war eine sehr starke Leistung gegen hochkarätige Gegner. Für den Preis der Winterkönigin hat sie keine Nennung, vielleicht gehen wir nach Frankreich.“

Der Franzose Get Set schien nach deutlicher Führung lange mehr erreichen zu können als Rang fünf, während Fearless King (Sechster) alle Chancen am Start ließ. Jockey Gerald Mossé: „Das Rennen war am Anfang zu schnell, er kam nicht gut ab. Mir hat allerdings gefallen, wie er am Ende noch angepackt hat.“ Von Mangkhut war in der entscheidenden Phase nicht mehr viel zu sehen.

Champions League-Highlight als krönender Abschluss

Bereits jetzt herrscht große Vorfreude auf den Sonntag, 1. September mit dem Finale der Großen Woche. Herausragendes Ereignis ist der 147. Longines Großer Preis von Baden (Gruppe I, 250.000 Euro, 2.400 m). Hier trifft in der German Racing Champions League der Derbysieger Laccario auf starke Konkurrenz aus dem Ausland.