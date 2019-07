Berlin

Die Besucher haben ihre Picknick-Decken ausgebreitet, die Springsportstars ihre besten Pferde gesattelt. Die 13. Etappe der Longines Global Champions Tour und des GCL Team-Wettbewerbs in Berlin ist gestartet.

Das Eröffnungsspringen im Preis der Familie Eduard Winter ging an Maikel van der Vleuten ( NED) mit Arera C. Er verwies den frisch gefeierten Sieger im Großen Preis von Aachen, Kent Farrington ( USA) mit Austria und den Italiener Emanuele Gaudiano mit Kingston van het Eikenhof, auf die Plätze.

Alle Pferde zeigten sich trotz der sommerlichen Hitze frisch und motiviert, so sind die wertvollen Vierbeiner in der klimatisierten Halle 25 der Messe Berlin eingestallt. Dort ist auch der Vorbereitungsplatz untergebracht. Gegebenheiten, die Daniel Deußer, Dritter im Ranking der Longines Global Champions Tour und Zweiter im Großen Preis von Aachen, sehr zu schätzen weiß: „Was das angeht, haben wir bei diesen Temperaturen das beste Turnier erwischt. Eigentlich sind wir nur fünf Minuten in der Hitze und dann können wir schon wieder in die gekühlte Halle. Ganz ehrlich, im Vergleich zu den letzten Tagen zu Hause, haben wir es hier richtig gut“, findet Deußer.

Am heutigen Freitag wird im Preis der Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG noch die erste Runde im GCL Team-Wettbewerb ausgeritten. Außerdem präsentierten sich die Fohlen für die diesjährige Fohlenauktion, den Global Jumping Foals.

Der Turniersamstag steht ganz im Zeichen der prestigeträchtigen Springsportserien. So wird entschieden, welches Team sich in der GCL von Berlin durchsetzt und anschließend wird im Longines Global Champions Tour Grand Prix of Berlin presented by Tennor um den Topscore fürs Ranking geritten. Der Sieger der Prüfung qualifiziert sich übrigens automatisch auch für den LGCT Super Grand Prix bei den GC Playoffs in Prag im November. Restkarten gibt es noch an der Tageskasse direkt im Sommergarten unter dem Berliner Funkturm.

Mehr Informationen gibt es im Internet: www.globaljumpingberlin.de oder auch unter #globaljumper.

ERGEBNISSE

07 CSI1* – Small Tour

Special Zwei- Phasen Springprüfung, international

1. Anna- Lena Prex (GER), Casanova 0/ 39.91 Phase 2

2. Marie-Sophie Kortsch (GER), Ingliston Wooster 0/41.79 Phase 2

3. Liv Josefine Voigtländer (GER), Radomir H 0/ 42.21 Phase 2

4. Anna Perzlmaier (GER), Commander MC Garrett 0/ 45.43 Phase 2

5. Lucas Gbwa- Dieudonne (COD), Click Clack 0/ 45.54 Phase 2

6. Alexandra Bernardino (POR), Chwupdiewup 0/ 47.89 Phase 2



08 CSI1*- Medium Tour

Zwei- Phasen Springprüfung, international

1. Josch Löhden (GER), Caecilius AD 0/ 36.04 Phase 2

2. Jan Peters (GER), Charleen P 0/ 36.80 Phase 2

3. Quirin Stegmann (GER), New York 0/ 37.10 Phase 2

4. Andrea Marchese (ITA), Ishtar van de Meulewaele 0/ 37.40 Phase 2

5. Anna Perzlmaier (GER), Cara Delevingne 0/ 38.39 Phase 2

6. Tim Hartlaub (GER), Bonita 0/ 38.76 Phase 2



09 CSI1* – CWD Preis Large Tour

Zwei- Phasen Springprüfung, international

1. Jan Peters (GER), Epona 0/ 35.40 Phase 2

2. Volker Lehrfeld (GER), Quaido 0/ 37.54 Phase 2

3. Ulrich Hensel (GER), Europa H 0/ 38.22 Phase 2

4. Maximilian Wricke (GER), Abramovich 0/ 38.49 Phase 2

5. Josch Löhden (GER), van Moor 0/ 38.73 Phase 2

6. Kathrin Vieregge (GER), Cassey 0/ 42.02 Phase 2

01 CSI5*- Preis der Familie Eduard Winter

Zwei- Phasen Springprüfung, international

1. Maikel van der Vleuten ( NED), Arera C 0/ 32.05 Phase 2

2. Kent Farrington ( USA), Austria 2 0/ 32.39 Phase 2

3. Emanuele Gaudiano (ITA), Kingston van het Eikenhof 0/ 33.14 Phase 2

4. Marlon Modolo Zanotelli (BRA), Handy van HD 0/ 33.14 Phase 2

5. Christian Ahlmann (GER), Zampano Z 0/ 33.70 Phase 2

6. Georgina Bloomberg ( USA), Cessna 24 0/ 33.99 Phase 2