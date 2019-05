Schönberg

Der Verein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Deshalb wurde erstmals ein S-Springen zum Turnierabschluss ausgeschrieben. Eigentlich war das als einmaliger Wettbewerb geplant, der kam jedoch so gut an, dass man jetzt noch einmal darüber nachdenken müsse, berichtete die Vereinsvorsitzende Janin Stoltenberg: „So viele Zuschauer zu den letzten Prüfungen am Sonntag hatten wir sonst nicht. Die Nachfrage für ein S-Springen im nächsten Jahr wäre da. Also könnten wir als Verein da nochmal drüber reden.“

Den Sieg im S*-Springen nahm Claas Christoph Gröpper (Oldenhütten) auf Sir Gomez mit nach Hause. Zwölf Pferde waren in der Prüfung am Start. Lediglich zwei blieben fehlerfrei. Auf den zweiten Platz sprangen Nele Friedrichsen (Olderup) und Donja. Mit einem Zeitfehler auf Rang drei platzierten sich Jaqueline Reese (Loop) und Chrispa P.M.S. Sieger Gröpper, der von 2012 bis 2015 auf der Schönberger Reitanlage beheimatet war, lobte das Turnier: „Die Bedingungen sind in Schönberg immer gut. Im S-Springen waren leider ein paar wenige Starter, hoffentlich sind es beim nächsten Mal mehr Teilnehmer. Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Veranstaltung und ich freue mich auf nächstes Jahr.“

Insgesamt fiel das Turnierresümee nach drei Tagen positiv aus. „Es war ein tolles Turnier mit einem reibungslosen Ablauf. Wir hatten keine schweren Unfälle“, sagte Stoltenberg. „Bei etwa 1300 Starts und 700 genannten Pferden sind die Teilnehmerzahlen in etwa gleich geblieben wie in den Vorjahren. Insgesamt gehen die Zahlen seit Jahren zurück, bei uns bleiben sie konstant, das ist sehr gut.“

Den Auftakt machten Nachwuchsprüfungen für die jungen Pferde, in der Dressur ging es vom Reiterwettbewerb bis zur M**. Im Parcours wurden von E bis S* alle Klassen abgedeckt. „Bei unserem Turnier ist für alle etwas dabei, von den kleinen Nachwuchsreitern bis zu den erfahreneren Reitern“, weiß Stoltenberg. Auch für die Reiter des Probsteier Reitervereins verlief das Turnier gut. So gewann Mia Muerköster ( Kiel) auf ihrem Last Man`s Chocolate Pie die A-Dressur. Für beide war es das erste Turnier nach einer einjährigen Verletzungspause. „Unser letztes Turnier war ebenfalls in Schönberg. Umso mehr habe ich mich natürlich jetzt über den Sieg bei meinem Heimatverein gefreut. Natürlich war es keine perfekte Runde, aber wir üben weiter, und dafür steht mir meine Trainerin Vanessa Kemkpes vom Probsteier Reiterverein bestens beiseite.“ Die nächste Veranstaltung für den Schönberger Verein ist die große Feier zum Vereinsjubiläum am 15. Juni.

Die Ergebnisse des Turniers finden Sie hier.