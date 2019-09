Eutin

Der Reiterbund Ostholstein hat seine neuen Kreismeister gekürt. Beim September-Turnier des Ostholsteinischen Reitervereins Malente-Eutin auf dem Turnierplatz an der B76 standen erneut die Titelwettkämpfe der Dressur- und Springreiter der Leistungsklassen 4 bis 7/0 an. Mehr als 1300 Starts und 700 Pferde waren genannt, so dass an beiden Turniertagen auf drei Dressurplätzen und dem Springplatz ein volles Programm abgespult wurde. Geritten wurde vom Reiterwettbewerb bis hinauf zur Klasse M* in Dressur und Springen.

Den Abschluss und das Highlight des Turnierwochenendes bot eine Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. 24 Teilnehmer hatten Startbereitschaft erklärt. Nennungen gab es mehr, doch wegen eines starken Regenschauers am frühen Nachmittag wollten einige Reiter nicht eher an den Start gehen. Sechs der Starter blieben im Umlauf ohne Fehler, so wie es der Parcourschef Henry Utech zuvor vorausgesagt hatte. Drei blieben auch im Stechen fehlerfrei. Am schnellsten dabei sprangen Stefanie Bachmann (Reit- und Fahrverein Neuengörs) und Vlicka.

Mehr Starts gab es hingegen in der Dressurprüfung der Klasse M*, die in zwei Abteilungen unterteilt wurde. In der Abteilung für Reiter, die nicht dem Reiterbund Ostholstein angehören, war Mirjam Kock am Brink ( RV Breitenburg) nicht zu schlagen: Im Sattel von Wallander K gaben ihr die Richter eine Wertnote von 8,2, was den Sieg mit einem Abstand von 0,9 Punkten auf die Zweitplatzierte Ingeborg Atefi (Lübecker RV) auf For Fantasie bedeutete.

In den Kreismeisterschaftswertungen führte am Fehmarnschen Ringreiterverein kein Weg vorbei. Insgesamt sechsmal ging der Titel an einen der Reiter oder Reiterinnen von Insel. So siegte unter anderem bei den Dressurreitern der Leistungsklasse 4 Liesa Marie Rüder, Tochter des aktuellen Team-Europameisters der Vielseitigkeitsreiter, Kai Rüder. Zwei Kreismeister stellte auch der gastgebende ORV Malente-Eutin: Skadi Burchardt wurde bei den Springreitern der Leistungsklasse 4 geehrt, Janine Kiehl bei den Dressurreitern der Leistungsklasse 6.

Bei den Mannschaften gewann das Team vom Reit- und Fahrverein Lensahn unter der Leitung von Cathrin Bock-Jacobsen die Goldmedaille und den Kreismeistertitel. Die Vorjahressieger vom Ostholsteinischen Reiterverein Malente-Eutin, vorgestellt von Stefanie Richtarsky, holten Bronze.

