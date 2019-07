Marne

So ist es nur folgerichtig, dass der LVM Cup Schleswig-Holstein beim jährlich stattfindenden sportlichen Höhepunkt, dem Westküstenturnier, fester Bestandteil im Programm ist. So gab es auf dem festlich geschmückten Turnierplatz in Springen und Dressur nicht nur Sport bis zur ganz schweren Klasse zu sehen, sondern auch zwei Qualifikationsaufgaben des LVM Cups, der Serie der LVM Versicherungen, die den jungen Talenten im Sattel gewidmet ist. Es galt, die begehrten Finaltickets für den großen Saisonabschluss beim Turnier SHS Holstein International vom 23. bis 27. Oktober in den Holstenhallen von Neumünster zu lösen.

Die an Stelle eins bis vier platzierten Sportler in der Stilspringprüfung der Klasse L* haben alles richtig gemacht und dürfen sich auf das große Finale im Herbst freuen: Franziska Marie Stanke vom RV Lütjenburg-Mühlenfeld e.V. siegte in dieser Prüfung mit ihrem GK Las Vegas und der Note 8,2. Nane Clausen (RuFV Oestl. Karrhade/ Medelby) und Clintera folgten mit der Endnote 8,0 auf dem zweiten Rang. Dem Paar schlossen sich Tyra Gottschalk ( RV Concordia a.d. Miele e.V.) mit ihrem Campino (7,9) und Michael Clausen vom RV Waabs-Langholz e.V. mit Conrad und der Note 7,8 an.

Neben den vier Besten im Parcours empfehlen sich traditionell auch die ersten beiden in der Dressurprüfung der Klasse L auf Trense für das besondere Finale im Rahmen des internationalen Turniers von Neumünster: Eileen Petersen vom RFV Großenwiehe e.V. und Caldano gewannen die Aufgabe mit der Endnote 7,6, Marie Holtfreter vom Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. und Mücke HE freuten sich über eine 7,4 und die silberne Schleife.

Langsam nimmt der LVM Cup Schleswig-Holstein Fahrt auf – denn schon in der nächsten Woche, vom 11. bis 14. Juli, findet die nächste Etappe statt. Dann richtet der Ostholsteinische Reiterverein Malente-Eutin die vierte Station aus. Über 40 Prüfungen sieht die Ausschreibung dann vor und auf vier Plätzen wird Reitsport vom Feinsten geboten. Die Dressurprüfung der Klasse L im Preis der LVM Versicherungen ist für den Samstagmittag vorgesehen, die Stilspringprüfung der Klasse L wird am Sonntagmorgen ausgetragen.

LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2019

31.05.-02.06.2019 Landgraben, Reitergemeinschaft Landgraben e.V.

20.06.-23.06.2019 Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

05.07.-07.07.2019 Marne, Reit- u. Fahrverein " Germania" Marne e.V.

11.07.-14.07.2019 Eutin, Ostholsteinischer Reiterverein Malente-Eutin e.V.

19.07.-21.07.2019 Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

19.07.-21.07.2019 Ahrensburg, RV Ahrensburg - Ahrensfelde e.V.

02.08.-04.08.2019 Sollerup, RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning e.V.

23.10.-27.10.2019 FINALE CSI SHS Holstein International 2019