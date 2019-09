Bad Segeberg

Juliane Burfeind gewann im Sattel von Devanto nicht nur den Kurz-Grand Prix am Freitag und den Grand Prix am Sonnabend. Auch in der Grand Prix Kür auf S***-Niveau am Sonntag siegte die für den Elbdörfer- und Schenefelder Reit- und Fahrverein startende Harsewinkelerin (Niederdsachen) – 79,25 Prozent. Pferd und Reiterin überzeugten vor allem durch ihre Harmonie, wobei die Musik passend zum Pferd abgestimmt war und sie regelrecht über den Pagelplatz tanzten. Silber gewann Burfeinds Vereinskollegin Kristina Böckmann ( Hamburg), die in der finalen Kür mit Der kleine Lord ebenfalls auf den zweiten Platz ritt. Bronze ging an Friederike Hahn ( Tangstedt) und Destino.

In der Wertung der Jungen Reiter/U25 fiel die Entscheidung sehr knapp aus: Mit insgesamt 217,99 Punkten ging die Goldmedaille an Emilia Josephina Jensen ( Hoisdorf) und Resümee. Vivien Koecher ( Bokel) und Reine Freude erreichten 217,84 Punkte und landeten somit eng dahinter auf dem Silberrang. Für Johanna Horstmann ( Bad Bramstedt) und Daily Harbour gab es Bronze. Genauso knapp war es auch bei den Junioren. Hier ritt Helena Schmitz-Morkramer ( Hamburg) im Sattel von Florentine zur Goldmedaille. Damit verwies sie Franziska Haase mit Rusty und Lea Wischmann ( Hamburg) auf Colorist auf den Silber- und Bronzerang.

Beim Landeswettkampf der Reitvereine kam es zu einem Wiederholungssieg: Die Seniorenmannschaft des Reit- und Fahrvereins Zarpen, vorgestellt von Ariane Denker, konnte an ihrem Vorjahres-Erfolg anknüpfen und erneut die Landesmeisterschaft gewinnen. Bei den Junioren-Reitabteilungen führte die Abteilung vom Garstedt-Ochsenzoller Reit- und Fahrverein unter der Leitung von Britta König die Ehrenrunde auf dem großen Turnierplatz an. Mit 22 Junioren-Abteilungen und 29 Reitabteilungen waren insgesamt 51 Mannschaften am Start.

Komb. Abteilungswettkampf der Reit- und Fahrvereine:

Komb. Abteilungswettkampf der Junioren-Reitabteilungen: